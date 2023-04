Isola 2023, i naufraghi svelano perché hanno deciso di partecipare, ma scoppia la bufera: ecco perché

Il naufraghi che parteciperanno all’Isola dei Famosi 2023 sono stati annunciati. Tutti i protagonisti di questa edizione hanno rilasciato un’intervista in cui hanno svelato i motivi per cui sono stati spinti a cimentarsi in questa esperienza.

Ebbene, ognuno di loro aveva dei motivi ben precisi per i quali hanno scelto di catapultarsi in questa avventura. Ad ogni modo, poco dopo le interviste, sul web si è scatenato il caos. Vediamo nel dettaglio per quale motivo.

Le parole dei naufraghi prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2023

In queste ore i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 hanno svelato i motivi che li hanno spinti a partecipare. Alessandro Cecchi Paone ha ammesso di aver voluto prendere parte al programma insieme al suo giovane fidanzato per mandare messaggi di inclusione. A suo avviso, non esiste la differenza di età quando c”è l’amore, pertanto, la loro presenza in Honduras dovrà servire anche a sdoganare questo tabù. I Jalisse hanno annunciato di essere felici di cimentarsi in questo reality show.

Alessandra ha ammesso che sentirà molto la mancanza del caffè e della sua lavatrice. Paolo Noise e Marco Mazzoli hanno svelato di aver sempre desiderato fare un0esperienza al limite in coppia. Ebbene, l’Isola era l’unica alternativa per fare qualcosa di estremo che non prevedesse la galera. Insomma, una coppia davvero scoppiettante già prima che il programma cominci.

Sul web scoppia la bufera: ecco per quale motivo

Helena Prestes, dal canto suo, ha dichiarato di aver accettato di partecipare al programma in quanto ama il mare, la natura e tutto ciò che ha a che fare con la sfera del mondo selvaggio,. Per tale ragione, l’Isola sembrerebbe essere il reality show perfetto per lei. La modella, però, ha ammesso che sentirà molto la mancanza della sua cagnolina e, naturalmente del cibo, principalmente la pasta. Anche Corinne Clery è pronta a mettersi in gioco e, malgrado la sua età, la donna sembra essere assolutamente pronta per questa avventura, in quanto amante del rischio.

Ad ogni modo, dopo la pubblicazione di queste interviste, sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, stanno dando luogo ad una fortissima polemica sui social a causa della scarsa popolarità di quasi tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023. A parte qualcuno, infatti, tutti gli altri non sembrano avere nulla di famoso. Che sia un flop annunciato considerando anche le forti restrizioni a cui saranno soggetti tutti i protagonisti? Vedremo.