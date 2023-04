Isola dei Famosi 2023, è già caos: primo scontro di fuoco sull’isola

Lunedì 17 Aprile è andata in onda la prima puntata dell’Isola dei famosi. Anche quest’anno il reality è partito con il botto con un’Ilary davvero carichissima. Intanto, l’esito delle nomination, sembra non essere particolarmente piaciuto ai naufraghi nominati.

In particolare, Marco Predolin ha avuto un forte sfogo durante il daytime andato in onda ieri, 18 aprile, su Canale 5.

Isola dei famosi, Marco Predolin contro le “chicas”: cosa è successo

Le nomination fatte durante la puntata hanno portato al televoto due concorrenti: Marco Predolin e Helena Prestes, condannata dalla coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antonini, che si è aggiudicato la vittoria della prova leader. Ebbene, il conduttore, dopo essere diventato il primo nominato si è scagliato contro il gruppo delle “chicas”. Predolin è stato nominato da ben 5 donne e secondo l’ex vippone ciò che lo ha penalizzato è stata la sua poca ipocrisia e la sua sincerità.

A differenza degli altri naufraghi, Marco ha dichiarato di non essere simpatico con tutti e dedicare affetto agli altri se non se lo sente. Il risentimento dello speaker è stato talmente dato da aver suggerito all’ex Suor Cristina di andare a riferire alle sue compagne una frase alquanto piccata: “Dio perdona, Predolin no!”.

Scintille in Honduras: Predolin non perdona

Insomma, Marco non ha preso bene questa nomination e a quanto pare le questioni sull’isola non tarderanno ad arrivare. Bisognerà attendere i prossimi daytime per scoprire se Marco Predolin deciderà di affrontare direttamente questa settimana le “chicas” o se preferirà aspettare l’arrivo in Palapa per poter dir loro tutto ciò che pensa. Una cosa è certa, nella prossima diretta non mancheranno scintille

Come detto in precedenza la prima puntata dell’isola dei famosi è partita con il botto. Ilary Blasi ha subito attirato l’attenzione dei fan lanciando frecciatine a l’ex marito Totti. Parole che non sono passate inosservate e chei l giorno seguente hanno fatto il giro della rete.