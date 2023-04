Isola 2023, Cristina Scuccia svela retroscena inquietanti sul suo passato: “Fu un trauma”

Cristina Scuccia si sta lasciando andare a delle confessioni alquanto interessanti all’Isola dei Famosi 2023. L’ex suora è, sicuramente, tra i personaggi di maggiore interesse in questa edizione del reality show.

In molti sono curiosi di sapere di più sul suo passato e su quello che ha dovuto affrontare nella sua vita. Ebbene, durante un momento di confronto con Corinne Clery, la ragazza ha svelato dei retroscena inediti inerenti il suo trascorso. Vediamo cosa ha detto.

Le confessioni inedite di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi 2023

Nel corso di questi primi giorni di permanenza all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia si sta aprendo molto con i suoi compagni d’avventura. La ragazza sembra aver trovato manforte in Corinne Clery, che è stata anche l’unica che l’ha “soccorsa” durante i suoi attacchi di panico dovuti alla paura del buio. Durante una chiacchierata con l’attrice, Cristina ha portato alla luce dei retroscena un po’ inquietanti inerenti il suo passato.

Dopo la sua partecipazione a The Voice of Italy, talent show vinto dall’ex suora, per lei è cominciato un periodo davvero da incubo. Dopo la sua partecipazione al programma, infatti, fu investita da una popolarità che non si aspettava e a cui non era pronta. Molto spesso, infatti, le capitava di essere raggiunta da persone che le facevano delle domande, con il solo scopo di strapparle qualche confessione scottante da pubblicare su un giornale o un sito web.

Le conseguenze e l’inizio della terapia

Questa esperienza, dunque, è stata vissuta dalla giovane come un vero trauma. A causa di tutto quello che le è successo, infatti, è arrivata a perdere quasi totalmente la fiducia nelle altre persone. Proprio per tale ragione, durante la sua sessione di confessioni all’Isola 2023, Cristina Scuccia ha svelato di essersi rivolta anche ad un esperto per iniziare una terapia e cercare di risolvere queste problematiche.

Cristina ha ammesso che ancora oggi fa fatica a fidarsi delle persone ed ha messo in dubbio anche la sua stessa partecipazione al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Nello specifico, infatti, si è domandata se, effettivamente, ripartire dall’Isola sia la scelta giusta per cercare di tornare a fidarsi delle persone. In un contesto come i reality, infatti, risulta davvero difficile distinguere le persone sincere da quelle che utilizzano solo una strategia, pertanto, non resta che attendere per vedere come evolverà la sua esperienza.