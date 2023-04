Uomini e donne oggi 21 aprile 2023: perchè non va in onda e quando ritorna

Uomini e Donne oggi 21 aprile 2023 non va in onda su Canale 5. Il tradizionale appuntamento con il programma di incontri, corteggiamenti e tronisti di tutte le età, si prende una pausa imprevista di qualche giorno.

Dopo la puntata di giovedì 20 aprile, Uomini e Donne tornerà a presidiare la fascia dopo Terra Amara a partire dal 26 aprile.

Perchè Uomini e donne oggi non va in onda?

Perché sia stata presa questa scelta in casa Mediaset non è ancora chiaro. Se lo stop nelle giornate del ponte del 25 Aprile, lunedì 24 e lo stesso giorno della Festa della Liberazione, era già previsto vista la possibilità che un minor numero di persone sia in casa davanti alla tv, a stupire è la sospensione di venerdì 21 aprile. La scelta di non mandare in onda Uomini e donne venerdì alle 14:45 dopo Terra Amara è totalmente inaspettata.

La guida tv Mediaset riporta al suo posto un misterioso Speciale Amici che anticiperà l’appuntamento del serale di sabato. Come in molti sapranno anche a Marzo è accaduto lo stesso e tale scelta non è piaciuta affatto al pubblico amante del trono over e trono classico. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere mercoledì 26…

Anticipazioni Amici serale: cosa vedremo sabato sera

L scelta di sospendere Uomini e donne anche oggi ancora non è chiara ma quel che è certo e che grazie alle anticiapazioni circolate in rete possiamo dire cosa è accaduto nella registrazione di ieri 20 aprile negli studi di Amici.

Al ballottaggio finale sono finiti Ramon e Cricca. Come sempre tante sfide e tanto divertimento hanno presenziato la serata e solo nella puntata di sabato sapremo tutti i dettagli. Gli ospiti che ha scelto Maria per questo sesto appuntamento sono stati Gaia Zozi e Max Briganti.