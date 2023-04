Vladimir Luxuria sulle stoccate di Ilary Blasi contro Francesco Totti all’Isola: che farà nelle prossime puntate

Come tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi avranno avuto modo di vedere, Ilary Blasi non si è certamente risparmiata in tema di stoccate contro Francesco Totti e sulla faccenda è intervenuta anche Vladimir Luxuria. L’opinionista ha rilasciato un’intervista su Nuovo in cui ha fatto delle confessioni.

Nello specifico, la protagonista ha ammesso che era consapevole che la conduttrice si sarebbe lasciata scappare qualche frase di troppo. Inoltre, ha svelato anche cosa accadrà nelle prossime puntate in merito a questo argomento.

Cosa pensa Vladimir Luxuria delle stoccate di Ilary Blasi al suo ex

I telespettatori dell’Isola dei Famosi sono molto curiosi quest’anno in quanto restano in attesa di vedere quali stoccate Ilary Blasi manderà al suo ex e Vladimir Luxuria è intervenuta proprio su questo. La protagonista, infatti, ha ammesso di essere consapevole di quale sia il carattere della conduttrice, pertanto, sarebbe stato impossibile vederla viaggiare su di un profilo basso.

Vladimir, conoscendola un po’, era a conoscenza di quello che avrebbe fatto ed è sicura che anche nelle prossime puntate del reality show ci saranno dei nuovi momenti di trash e di gossip sulla faccenda. Malgrado questo, però, l’opinionista ha ammesso di non voler esagerare e di fare il possibile per non provocare troppo la padrona di casa del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Questa promessa, però, è già venuta meno nel corso della prima puntata del programma.

Cosa accadrà in futuro e altre confessioni sulla nuova linea del reality

In occasione del debutto dell’Isola die Famosi 2023, infatti, Ilary Blasi non ha lanciato solo delle frecciatine contro il suo ex Francesco Totti, ma gli ha tirato dietro tutto l’arco. La conduttrice, infatti, ha esordito con una serie di battute e di riferimenti legati alla fine del suo matrimonio, e non è affatto finita qui. Stando a quanto rivelato da Vladimir Luxuria, infatti, è molto probabile che a Ilary Blasi scapperà qualche altra stoccata nelle prossime puntate.

In merito alla nuova piega che ha preso il programma, invece, Vladimir ha detto che adesso si presterà molta più attenzione ai contenuti che saranno mandati in onda. L’Isola, comunque, rispetto al GF Vip ha il vantaggio di non andare in onda 24 ore su 24, per tale motivo, gli autori possono decidere con estrema minuzia e precisione i giusti contenuti da trasmettere. Certo durante le dirette potrebbe sempre accadere che qualche concorrente perda la pazienza a causa dello stress, della fame e della stanchezza. IN quel caso ci si comporterà di conseguenza.