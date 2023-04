Oriana Mazoli e Daniele Dal Moro sbarcano a Temptation Island: lei risponde e fa una confessione

Oriana Marzoli ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha risposto a delle domande molto interessanti, tra cui anche quella inerente la possibile partecipazione a Temptation Island con Daniele Dal Moro. Da tempo si avanzano ipotesi a riguardo e, finalmente, è arrivata la replica da parte della diretta interessata.

La giovane, poi, ha parlato anche della possibilità di prendere parte ad altri reality show dopo il GF Vip, come ad esempio l’Isola dei Famosi. Vediamo nel dettaglio tutte le confessioni che ha fatto.

Oriana fa confessioni su Temptation Island

La storia d’amore tra Oriana e Daniele procede a gonfie vele, pertanto, un possibile sbarco a Temptation Island potrebbe essere un evento molto interessante per increspare un po’ le acque. Ma i due ragazzi sarebbero disposti a prendere parte a questa avventura? A rispondere al quesito, per il momento, è stata solo la Marzoli. La ragazza ha ammesso al settimanale Mio di non porsi limiti e di non voler rinunciare a nulla.

Al momento non sembra essere arrivata nessuna proposta ufficiale per loro nel reality show incentrato sulle tentazioni. Tuttavia, nel caso in cui dovessero essere contattati, Oriana potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di partecipare. Ricordiamo che al momento i casting sono aperti per partecipare al programma, che torna in onda dopo un anno di stop. Nel corso dell’intervista, poi, la Marzoli ha risposto anche ad altro.

Le parole su Daniele e altre rivelazioni

Se Oriana è sembrata abbastanza propensa a gettarsi nell’esperienza di Temptation Island, ancora non è chiara la posizione di Daniele. Il ragazzo, infatti, non si è mai sbilanciato sulla faccenda. Ad ogni modo, la ragazza ha fatto anche altre confessioni degne di nota. Nello specifico, ha detto di amare il mondo della televisione e di essere anche molto propensa a partecipare ad un altro reality show, come l’Isola dei Famosi.

Al momento si sta godendo la popolarità che la ha donato questa esperienza al GF Vip, pertanto, è disposta ad accettare tutto quello che verrà in futuro. In merito a Daniele, infine, ha detto di essere molto felice insieme a lui, perché la capisce, la coccola e la fa sentire bene e desiderata. Presto Oriana tornerà in Spagna per riabbracciare la sua famiglia. Partirà anche Daniele con lei? Non resta che attendere per scoprirlo.