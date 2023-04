Amici serale, anticipazioni sesta puntata: spoilerato chi è uscito al ballottaggio

Sabato 22 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. L’appuntamento è alle 21.30 su Canale 5, ma la puntata è stata registrata ieri 20 aprile. Stando alle anticipazioni diffuse da SuperguidaTV e dalla pagina twitter Amici News, il ballottaggio finale ha visto sfidarsi Cricca e Ramon.

Uno solo di loro abbandonerà il programma. Ospiti in studio Gaia Gozzi e Max Briganti. Inoltre, eccezionalmente per questa settimana, il 21 aprile andrà in onda una puntata speciale del programma alle ore 14.45, al posto di Uomini e Donne.

Amici serale: chi è andato al ballottaggio e chi sarebbe uscito dalla casetta

Tante emozioni e tanto divertimento come sempre ad Amici. Le anticipazioni relative alla sesta puntata ci fanno sapere che al ballottaggio finale sono finiti il ballerino Mattia, il cantante Cricca e il ballerino Ramon. Il primo a salvarsi è Mattia, mentre a rischio eliminazione rimangono Cricca e Ramon.

Uno di loro dovrà lasciare il talent, anche se come accade già da due settimane è stato già spoilerato chi ha abbandonato la casette. Secondo alcune indiscrezioni a dire addio al proprio sogno è stato proprio Ramon.

Ospiti della serata: Giaa e Max Briganti

Stando sempre alle anticipazioni,nella prima manche si sono sfidati i ragazzi della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere i Todarisa, che hanno scelgono di mandare appunto a rischio eliminazione Ramon. Gli spoiler ci fanno sapere anche che nel corso della puntata negli studi, come ospiti , sono arrivati Gaia Gozzi e Max Briganti.

La prima è un volto noto al talent show di Maria De Filippi: la cantante infatti ha vinto la diciannovesima edizione. Max Briganti, invece, conduttore radiofonico intratterrà i giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.