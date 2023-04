Micol Incorvaia nella bufera per alcune dichiarazioni, arriva la sua replica: ecco che ha detto

In queste ore, Micol Incorvaia è finita al centro di una bufera mediatica per alcune dichiarazioni fatte su di un corriere che le ha consegnato un pacco. La giovane è molto attiva su Instagram da quando è uscita dalla casa del GF Vip.

Nelle sue IG Stories condivide i momenti più rilevanti delle sue giornate e tra di essi ce n’è stato uno che ha generato un certo fermento. Vediamo cosa è successo e come ha deciso di replicare la fidanzata di Edoardo Tavassi.

La bufera contro Micol Incorvaia: cosa è successo

Micol Incorvaia è finita in una bufera a causa di alcune frasi pronunciate su Instagram. La ragazza sta condividendo buona parte delle sue giornate, pertanto, ha pubblicato anche un video inerente un episodio che si è verificato di recente. Ieri mattina, infatti, la protagonista ha pubblicato dei video in cui sbottava contro un corriere che si fosse permesso di citofonarle alle 9:30 del mattino, svegliandola di soprassalto.

L’ex gieffina, infatti, aveva anche aggiunto che non si fosse mai svegliata così presto, pertanto, era davvero piuttosto infastidita. Le sue parole hanno generato un grandissimo fermento sul web. In molti, infatti, si sono scagliati contro di lei accusandola di essere una nullafacente che alle 9:30 stesse ancora dormendo. Da lì si è scatenato il caos e una pioggia di critiche e di articoli si è abbattuta su Micol.

La replica dell’ex concorrente del GF Vip

A distanza di un po’ di ore dall’accaduto, poi, la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulla bufera nata sul web. In particolare, infatti, la ragazza ha ripreso un articolo pubblicato da un sito web, in cui si ironizzava sulla faccenda. Solo in pochi, infatti, hanno colto l’ironia nelle parole della Incorvaia, pertanto, ha ringraziato gli autori di tale articolo dicendo di essere stati gli unici a sdrammatizzare sulla questione.

Con questo intervento, dunque, Micol ha voluto lasciar intendere che bisognerebbe prendere con maggiore leggerezza quello che viene detto o fatto sui social. Le persone, infatti, dovrebbero imparare a pesare le parole e, soprattutto, a contestualizzare le situazioni. Ad ogni modo, dopo questo breve episodio di polemica, Micol è tornata alla sua vita di sempre e a condividere, come al solito, ciò che fa durante le sue giornate.