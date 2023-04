Uomini e Donne, Natalia Paragoni nella bufera per una foto sul pancione: cosa c’è dietro /FOTO)

In queste ore, l’ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni, è finita al centro del mirino a causa di una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui è ripreso il suo pancione. La giovane ha aperto la box delle domande ed ha deciso di soddisfare le curiosità delle persone che la seguono.

La maggior parte delle domande è stata tutta riferita al suo stato interessante e a come sta affrontando questo particolare momento della sua vita. Ebbene, nel rispondere a tali domande, la giovane ha creato un po’ di sgomento.

La foto incriminata del pancione di Natalia Paragoni

Come tutti sapranno, ormai, Natalia Paragoni è incinta e sul web non esita a mostrare il suo pancione e a raccontare la sua prima esperienza di gravidanza. Proprio in queste ore, infatti, ha condiviso delle Instagram Stories in cui ha spiegato come stia procedendo la situazione e come sta affrontando questo periodo. Da un po’ la giovane ha raccontato che le si è manifestato un problema piuttosto scocciante che spesso capita in gravidanza.

Si tratta dell’eccessiva peluria che si viene a creare sul pancione a causa degli ormoni che, nel periodo di gestazione, sono alquanto in subbuglio. Una fan, infatti, le ha chiesto se stesse affrontando anche lei questa tipologia di problema e lei ha risposto in maniera affermativa. Successivamente, poi, non ha esisto a mostrare a tutti il suo pancione interamente ricoperto di peli. (Continua dopo la foto)

Bufera sul web e altro problema per Natalia

La foto del pancione di Natalia Paragoni pieno di peluria ha generato un po’ di sgomento sul web. Molte persone, infatti, si sono scagliate contro di lei accusandola di aver voluto pubblicare quello scatto solamente per far parlare di sé. Di solito, infatti, gli influencer si mostrano sempre al top con i loro fan, pertanto, pubblicare una foto cos’ particolare è stato visto da molti come un geto fatto volutamente per fare hype.

Al momento, però, la diretta interessata ha preferito non esprimersi sulla faccenda. Natalia si è limitata solamente a rispondere alle altre domande dei fan in merito alla gravidanza. A tal riguardo, un altro problema che sta riscontrando risiede nell’ingrossamento delle dita delle mani. La Paragoni sta soffrendo davvero tanto a causa di questo aspetto, sta di fatto che necessiterebbe di una massaggiatrice a tempo pieno.