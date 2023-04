Micol Incorvaia ha scarsa igiene personale? Cipria per non lavare i capelli: lei svela tutto

Micol Incorvaia è stata più volte accusata di avere una scarsa igiene personale. Durante il suo periodo di permanenza al GF Vip, infatti, a più riprese ci sono state persone che l’hanno accusata di avere sempre i capelli sporchi e di usare dei “rimedi” naturali per evitare di fare lo shampoo.

A distanza di un po’ di tempo, la donna ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan ed ha svelato anche la verità su questa spinosa faccenda. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto a riguardo e anche sulla sua vita sentimentale e il rapporto con Edoardo Tavassi.

Micol parla della sua igiene personale

In queste ore, Micol Incorvaia ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan di Instagram ed ha toccato anche dei tasti alquanto intimi, come ad esempio l’i8giene personale. Più volte, durante la sua esperienza all’interno della casa del GF Vip, la protagonista è stata accusata di non curare abbastanza questa sfera. In particolar modo, alcuni ex compagni d’avventura l’hanno accusata di non lavare molto spesso i capelli.

Essi, infatti, risultavano spesso unti e sporchi, cosa che già a suo tempo generà molto sgomento. Inoltre, alcune persone avevano anche notato che la giovane fosse solita adoperare delle pratiche alquanto strane per cercare di sopperire a questo problema. In particolar modo, pare fosse solita mettere della cipria sulla cute per regolarizzare l’unto e non lavare i capelli. Ma è davvero così?

L’Incorvaia e i suoi rimedi contro la cute grassa

Nel botta e risposta con i fan, Micol Incorvaia ha parlato di questa faccenda inerente l’igiene personale ed ha ammesso che, talvolta, adopera questa pratica. La ragazza, però, ci ha tenuto a precisare di non utilizzare questo sistema per non lavare i capelli, ma solo per tamponare in alcuni casi di necessità. Nicole ha svelato di essere costretta a fare lo shampoo molto spesso, quasi tutti i giorni, in quanto ha la cute molto grassa.

Onde evitare di lavare i capelli quotidianamente, dunque, la Incorvaia ha detto di mettere un po’ di cipria per tamponare la situazione. In merito alla sua vita sentimentale, poi, la protagonista ha detto di essere molto felice insieme ad Edoardo. Anche se i due non sono solito mostrare il loro amore sui social, questo non vuol dire che non siano molto legati l’uno all’altra.