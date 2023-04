Antonino Spinalbese, decisione importante dopo il GF Vip: c’entra un ex gieffino

A distanza di un po’ di tempo dalla fine del GF Vip, alcuni ex concorrenti . Tra continuano a far parlare di sé. Tra di essi c’è Antonino Spinalbese, il quale pare abbia preso una decisione molto importante una volta terminata la sua avventura nella casa.

Il ragazzo è finito al centro di un polverone mediatico anche a causa di faccende che riguardano la sua vita privata. Ad ogni modo, a creare sgomento in queste ore è una faccenda diversa. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Ecco qual è l’importante decisione presa da Antonino Spinalbese

In queste ore sta circolando sul web una notizia piuttosto interessante che riguarda Antonino Spinalbese e un’importante decisione che sembra aver preso. L’ex gieffino, infatti, da quando è volta al termine la sua esperienza nella casa, si è trincerato dietro un rigido silenzio. Mediante i suoi profili social, infatti, è solito pubblicare pochi contenuti che riguardano la sua vita, specie quella privata.

Malgrado questo, però, da poco è trapelata una notizia molto interessante che coinvolge anche un’ex gieffino. Pare, infatti, che dopo la chiusura del GF Vip, Antonino e Andrea Maestrelli abbiano deciso di andare a vivere insieme. Stando a quanto trapelato dai social, sembrerebbe che entrambi attualmente vivano all’interno della casa in cui prima viveva Antonino da solo.

La bella amicizia con Andrea Maestrelli e gossip sulla vita sentimentale di Antonino

I due ragazzi hanno avuto modo di unirsi molto durante l’esperienza del GF Vip. Il legame tra Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli è divenuto così forte al punto da spingerli a prendere una decisione così importante. Dopo la convivenza forzata nella casa del GF Vip, i ragazzi hanno scelto di convivere anche fuori, questo vuol dire che tra loro ci sia davvero una bella sintonia e complicità.

Antonino, però, è recentemente finito al centro dei gossip anche per quanto riguarda la sfera sentimentale. L’ex di Belen è stato avvistato in compagnia di Lucrezia Lando. Sul web hanno cominciato a trapelare delle indiscrezioni circa la nascita di un ipotetico flirt tra loro. La ragazza, però, dato che ha già una frequentazione in atto, ci ha tenuto a smentire tutte queste voci proprio per tutelare la sua vita sentimentale. A tal riguardo, ha detto di non aver mai avuto alcun tipo di contatto con Antonino, almeno per quanto concerne la sfera sentimentale.