Belen Rodriguez e Stefano De Martino nuove voci di crisi: strano gesto di lui, parla la suocera

Continuano a trapelare indiscrezioni e pettegolezzi in merito ad un’ipotetica aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due protagonisti, infatti, sono finiti al centro di una polemica a seguito di un evento che si è verificato in queste ore.

Nello specifico, pare che De Martino abbia compiuto un ennesimo gesto alquanto inaspettato nei riguardi di sua moglie e della sua famiglia. A intervenire sulla faccenda, stavolta, è stata la suocera, ovvero, la mamma di Belen.

I nuovi rumor sulla crisi tra Belen e Stefano

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono davvero in crisi? Dopo le varie smentite a riguardo, soprattutto da parte della showgirl, la quale ha interagito con i fan attraverso Le Iene, continuano a trapelare indiscrezioni a riguardo. A scatenare i gossip nelle ultime ore è il fatto che l’ex ballerino di Amici abbia deciso di disertare la nuova festa fatta per il decimo compleanno del figlio Santiago.

Dopo aver festeggiato adeguatamente nel giorno effettivo del suo compleanno, ieri, domenica 23 aprile, si è tenuta una nuova festa per il ragazzino a tema basket. All’evento in questione hanno partecipato i familiari della coppia, tra cui Cecilia Rodriguez insieme ad Ignazio Moser e tante altre persone. All’appello, però, mancava proprio papà Stefano. Questa grande assenza ha generato un grosso fermento.

Il gesto di De Martino, parla la mamma della Rodriguez

Molte persone, infatti, si sono riversate sui social ed hanno cominciato a domandarsi per quale ragione il Stefano De Martino non avesse partecipato alla nuova festa di compleanno organizzata da Belen Rodriguez per il figlio. C’è chi ha subito ipotizzato che tra i due fosse davvero in atto una crisi profonda. Ma come stanno davvero le cose? A fare luce sulla faccenda è stata la mamma di Belen.

La signora Veronica Cozzani, infatti, ha preso la parola attraverso il suo profilo Instagram ed ha svelato il vero motivo per cui Stefano era assente. Nello specifico, la donna ha detto che il giovane fosse molto impegnato con il teatro. La sua assenza, dunque, è dovuta solamente ad impegni di natura lavorativa e non esiste nessuna crisi in atto con Belen. I diretti interessati, invece, preferiscono ignorare la faccenda. Questa risposta, dunque, sarà servita a placare la sete di pettegolezzi dei fan della coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.