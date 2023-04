Isola dei famosi, Ilary stronca in diretta: “Non vieni a rubare a casa mia”

La seconda puntata dell’isola dei famosi è iniziata con alcuni momenti di tensione. Nello specifico Ilary Blasi è tornato sull’argomento fuoco. Un naufrago ha imbrogliato per ben due volte quando ha acceso il fuoco per la sua Tribù. Si tratta di Christopher Leoni, il quale è stato sgamato dalla produzione entrambe le volte. Quando ha acceso il fuoco, il modello brasiliano è apparso al settimo cielo ma nessuno lo ha creduto.

Dopo alcuni botta e risposta il modello ha ammesso di aver rubato del fuoco dai suoi compagni e di averlo poi spento. Purtroppo, anche la seconda volta qualcosa non è tornato. E proprio per questo motivo Ilary Blasi ha deciso di affrontare la discussione.

Isola dei famosi: arriva la punizione per Cristofer Leoni

“Tutti noi qui in studio e a casa ci stiamo facendo delle domande e vorremmo anche delle risposte, sentite di cosa parlo”,ha chiesto la Blasi. Cristofer all’inizio ha provato a negare dicendo che non aveva fatto nulla. La conduttrice poi gli ha detto in maniera esplicita che la produzione si era accorta che aveva barato, la prima e la seconda volta quindi adesso è inutile negare e far finta di nulla.

Il modello messo con le spalle al muro ha confessato spiegando di aver agito in quel modo perchè era da giorni che non mangiavano… Man on è tutto perchè Leoni ha barato anche una seconda volta e qui ha speigato di aver utilizzato la tecnica dell’esercito. Le sue parole però generano tanta perplessità e nessuno sembra credergli. La prima a essere sospettosa è proprio la Blasi. Insomma, alla fine la presentatrice gli ricorda che al prossimo errore va dritto in nomination

La battuta di Ilary all’amico di Leoni

Chiuso il collegamento con l’Honduras, Ilary ha subito chiesto all’amico di Cristofer se davvero fosse così bugiardo anche nella vita reale. Il ragazzo ospite della puntata ammette, ironizzando ovviamente, di non aver mai saputo “di questo suo percorso nell’esercito”.

A parte gli scherzi, si dice dispiaciuto per come si sta facendo conoscere l’attore. Alla fine, le due Tribù Chicas e Hombres riescono a conquistare il fuoco attraverso la Prova Ricompensa.