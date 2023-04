Giorgio Manetti rifrequenterebbe Gemma Galgani ad una condizione: il ritorno a Ued è vicinissimo

In queste ore non si fa altro che parlare di Giorgio Manetti. Gli amanti di Uomini e donne sicuramente si ricorderanno del cavaliere e della sua discutissima relazione con Gemma Galgani. In una recente intervista il cavaliere è tornato a parlare della sua esperienza nel programma senza nascondere un possibile ritorno dalla piemontese. Ebbene si, il famoso gabbiano si è detto pronto a ricominciare con Gemma ma ad una condizione.

Giorgio Manetti pronto a tornare a Uomini e donne

Parlando del rifiuto della dama, Manetti dice di averla finalmente “perdonata”. Certo è che l’ex cavaliere non ha mai dimenticato la pugnalata che Gemma gli diede il 4 settembre 2015, quando lo lasciò pubblicamente e rifiutò di uscire con lui dal programma.

La Galgani aveva definito quella di uscire con Manetti una “scelta senza amore” nonostante, a detta dell’ex cavaliere, Gemma avesse gli promesso fino all’ultimo di continuare a frequentarsi fuori dagli studi di Cinecittà.

Così non è stato e da allora tra i due ci sono state diverse frecciate che si sono proseguite fino ad oggi. A quanto pare però Giorgio pare avrebbe accantonato quel rancore e oggi sarebbe addirittura pronto a rifrequentarla.

Manetti: “Se Gemma mi cercasse non le direi di no”

A conferma di ciò una frase pronunciata da Manetti nel corso dell’intervista, che ha fatto ben sperare i fan: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi.”. L’ho perdonata ma non dimentico, ha poi aggiunto.

E se sul fatto se la rivedrebbe ha dichiarato: Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, ha concluso Manetti lasciando davvero tutti a bocca aperta. A settembre, non si esclude un suo ritorno.