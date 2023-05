Uomini e Donne spoiler 2 maggio: decisione per Gemma, forte lite tra Tina ed Elio

L’appuntamento con Uomini e Donne tornerà martedì 2 maggio. Dopo una piccola pausa, dovuta alla festa del 1° maggio, Maria De Filippi tornerà a tenere compagnia al pubblico di Canale 5.

In tale occasione, andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il 29 aprile. Come sempre si inizierà dagli esponenti del trono over. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Gemma prende una decisione a Uomini e Donne

Nella puntata del 2 maggio di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani. La donna sta frequentando un cavaliere e i due parleranno di come stiano andando le cose tra loro. Purtroppo, però, la situazione degenererà e i due sveleranno di voler prendere la decisione di chiudere. Nel frattempo ci sarà uno scontro molto acceso tra Tina Cipollari ed Elio

Il.cavaliere ha generato un certo sgomento nel momento in cui è apparso nel programma. Il suo modo di fare, le sue azioni e il suo relazionarsi alle donne ha generato molto sgomento. Anche nella puntata in questione vedremo che a scagliarsi contro di lui sarà Tina. Quest’ultima, nel corso della precedente puntata, di è beccata quasi una denuncia dal cavalier, il quale ha sbottato contro di lei dicendo di non accettare le sue critiche e i suoi interventi.

Spoiler 2 maggio: lite furiosa tra Tina ed Elio

Ad ogni modo, nella puntata del 2 maggio di Uomini e Donne vedremo che la situazione degenererà ulteriormente. Tina ed Elio avranno uno scontro ancora più acceso ed energico. Stavolta la Cipollari si beccheria una denuncia e Maria De Filippi non potrà fare nulla? Non resta che attendere per vedere quello che succederà. Al di la di questo episodio molto movimentato, poi, vedremo che la messa in onda in questione sarà molto tranquilla.

Dopo questo blocco, infatti, siederanno al centro dello studio Carla e Claudio. I due si stanno conoscendo, ma tra loro non mancheranno degli screzi. Nello specifico, vedremo che avranno una discussione molto accesa in quanto pare che il cavaliere non abbia voluto pagare la cena durante un’esterna. Nel frattempo, però, Claudio avrà anche altre conoscenze. In particolare, vedremo che il cavaliere frequenterà anche Gabriella e i due decideranno di proseguire la loro conoscenza anche nei prossimi giorni. Non resta che attendere per vedere quello che accadrà e come andrà a finire.