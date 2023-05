Ex di Uomini e donne pronto a sbarcare in Honduras: l’appello a Ilary Blasi

Dopo la sospensione della puntata di ieri primo maggio dell’Isola dei famosi questa sera il reality torna in onda su Canale 5. A quanto pare, sembra che un ex partecipante di Uomini e donne abbia chiesto alla conduttrice in maniera esplicita di prendere parte al programma…

Ex tronista di Uomini e donne pronto a sbarcare in Honduras

Un ex tronista di uomini e donne sarebbe pronto per questa avventura. A farlo sapere è lui stesso, ovvero Lucas Peracchi. L’ex fidanzato di Mercedesz Henger ha lanciato un vero e proprio appello alla Blasi chiedendole di prendere parte al programma.

Tra le pagine del settimanale Nuovo tv, si legge che il giovane vorrebbe partire per l’Honduras e per convincere la padrona di casa ha pensato di mandarle un messaggio diretto. “Ilary dammi una possibilità. Sarebbe il mio posto, d’altronde vivo immerso nella natura”

Come è noto a tutti la sua ex, Mercedesz è stata una grande protagonista del programma qualche anno fa. Come non ricordare quando per alcuni istanti ha tenuto tutti i telespettatori con il fiato sospeso durante la prova di apnea.

La stoccata a Mercedesz Henger

Nel corso di questa lunga intervista, dopo l’appello alla Blasi Lucas Peracchi non ha perso occasione per lanciare una frecciata alla ex. Come tutti ricorderanno la loro storia è stata molto al centro dell’attenzione, tanto che pare che per colpa dell’ex tronista Mercedesz abbia rotto i rapporti con la madre.

E proprio parlando di Eva, che Lucas ha definito la sua attuale ragazza molto più intelligente della Henger, in quanto fin dal primo istante ha subito capito il suo lavoro. Facendo riferimento a quello su Only fans. Beh, ecco la stoccata a Mercedesz: Secondo me è rimasta traumatizzata dal lavoro della madre. Lei di contro lo avrebbe bloccato ovunque