Un posto al sole anticipazioni 3 maggio: Il cerchio si stringe, Roberto vicino alla verità

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Alberto prenderà una decisione molto pericolosa per Lara. Ferri, visto che le condizioni di salute del piccolo Tommaso stanno peggiorando e i medici non sanno darsi una spiegazione deciderà di chiedere aiuto ad altri specialisti.

Così facendo però potrebbe sventare il piano della Martinelli. Intanto Guido accetterà di partire in crociera con Mariella, mentre Ornella sarà pronta a cedere il suo posto al collega. Vediamo insieme tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: il Ferri vicino alla verità

Purtroppo le condizioni del piccolo Tommaso sono letteralmente peggiorate. Il bambino sta male e i medici non sanno cosa possa avere il piccolo. Così il Ferri intento a capire cosa realmente provochi malessere a Tommasino deciderà di portarlo da altri specialisti. Questa presa di posizione da parte del Ferri però potrebbe dare una svolta a tutto e soprattutto smascherare la Martinelli che come tutti sappiamo sta facendo lei del male al neonato.

Portare Tommaso a fare delle visite più approfondite da degli specialisti, è per Lara un grosso pericolo. Roberto potrebbe venire a scoprire che la Martinelli non solo gli ha mentito ma anche che sta facendo di tutto per legarlo a lei, anche fargli del male. Cosa si inventerà questa volta?

Ornella cede il suo posto di lavoro al collega

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che la Bruni avrebbe tanto voluto che la sua amica la avvertisse che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto come primario.

La Poggi ha però deciso di non informarla e ora la situazione si è fatta molto pesante sia a Palazzo Palladini che a lavoro. Ornella si prepara quindi a lasciare il suo posto ma tale passo si verificherà molto più difficile del previsto.