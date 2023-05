Il Paradiso delle signore sospeso: ecco quando si ferma, se tornerà e cosa lo sostituirà

La stagione numero 7 del Paradiso delle signore si accinge a chiudere i battenti, in quanto sta per essere sospeso. La tanto amata soap opera che tiene compagnia ai telespettatori di Rai 1 durante i pomeriggi feriali si interrompe.

Anche questa stagione è stata molto emozionante per il pubblico, il quale è sempre stato piuttosto numeroso e pronto a seguire tutte le dinamiche dei vari protagonisti del grande magazzino. Ad ogni modo, vediamo quando si concluderà questa avventura e tutto quello che c’è da sapere.

Quando sarà sospeso Il Paradiso delle signore e quando tornerà

Il Paradiso delle signore sarà sospeso molto presto. L’ultima puntata della serie tv ambientata nella Milano degli anni ’60 si ferma in maniera anticipata rispetto agli anni precedenti. Solitamente, infatti, la soap opera andava in onda fino alla fine di maggio. Stavolta, invece, si è deciso di anticipare la data dell’ultima puntata. Essa, infatti, è prevista per venerdì 5 maggio 2023.Questa sarà l’ultima puntata della stagione numero 7 della soap opera. I telespettatori, però, non devono temere.

Siamo già in grado di dirvi che la soap opera è stata confermata anche per la stagione numero 8. Pertanto, molto presto, gli attori torneranno sul set per registrare nuove ed esilaranti puntate. Ricordiamo che le registrazioni vengono effettuate l’estate per l’inverno e viceversa. Questo vuol dire che nei mesi più caldi sarà registrato quello che sarà trasmesso nel prossimo autunno/inverno. Il normale appuntamento con la serie tv, infatti, dovrebbe ripartire da settembre 2023. Adesso, però, è ancora troppo presto per poter dare una data ufficiale.

Cosa andrà in onda al suo posto e come si concluderà la stagione numero 7?

In sostituzione del Paradiso delle signore, il quale sarà sospeso per ben 4 mesi, se non di più, torneranno dei nuovi episodi della soap opera intitolata Tre Sorelle. Questa serie andrà a ricoprire la medesima fascia oraria del Paradiso. Questo, naturalmente, salvo variazioni dell’ultimo momento, le quali potrebbero dipendere da alcune esigenze logistiche della rete.

Ad ogni modo, molto presto scopriremo come si concluderanno alcune faccende. C’è da capire se Roberto e Gemma convoleranno davvero a nozze, o se Marco riuscirà a fare qualcosa per impedire che questo accada. Matilde scoprirà che suo marito le ha mentito in merito all’incendio in fabbrica? Per questo e molto altro basterà attendere le prossime puntate della serie tv.