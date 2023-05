GF Vip 8, mamma di Guendalina Tavassi concorrente? L’annuncio inaspettato

Emanuela Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi, potrebbe presto sbarcare al GF Vip 8. A raccontare tutto è stata direttamente l’influencer. Quest’ultima ha dichiarato di aver appena ricevuto una telefonata da parte degli autori di un noto programma tv.

Stando al racconto fatto da Guendalina, pare che la donna fosse piuttosto in sintonia con le persone in questione, pertanto, si desume che si tratti di un programma in cui la giovane ha già partecipato. Ad ogni modo, tali autori non cercavano lei, bensì sua madre. Vediamo cosa è emerso.

Autori di un programma vogliono incontrare la mamma di Guendalina Tavassi

In queste ore, Guendalina Tavassi ha registrato delle IG Stories in cui ha dichiarato che sua mamma è stata chiamata per partecipare ad un programma, probabilmente il GF Vip. L’influencer ha svelato di aver ricevuto una telefonata da un numero a lei noto. La donna ha subito capito che si trattasse degli autori di un reality show. In un primo momento, ovviamente, la Tavassi ha pensato che si trattasse di una proposta per lei, ma poi le aspettative sono state deluse.

Dopo aver chiacchierato un po’ con il suo interlocutore, poi, Guendalina ha appreso come stessere le cose. L’autore della telefonata, infatti, ha detto alla Tavassi che, in realtà, fosse alla ricerca di sua madre. Una volta scoperta la verità, dunque, Guendalina ha ammesso di essere rimasta piuttosto delusa in quanto credeva che sarebbe stata lei la destinataria dell’invito.

Emanuela Fuin al GF Vip 8? Cosa si sa

Ad ogni modo, nel corso della mattinata, Guendalina Tavassi ha dato altri aggiornamenti sulla faccenda. La giovane ha detto che sarebbe andata a prendere sua mamma per accompagnarla in un atelier in cui avrebbe dovuto scegliere un abito da indossare in occasione del colloquio con gli autori di questo programma televisivo. Naturalmente, Guendalina non ha potuto svelare il nome della trasmissione a cui potrebbe partecipare sua mamma, ma in molti hanno subito pensato al GF Vip 8.

Il motivo risiede nel fatto che Guendalina era molto in sintonia con gli autori che l’hanno contattata. Questo, dunque, vuol dire che si tratta di persone che lavorano in un programma a cui la Tavassi ha già partecipato. Pertanto, le ipotesi sono ricadute su Isola dei Famosi e GF Vip. In molti hanno pensato a questo secondo reality show in quanto il primo è già cominciato e quindi il cast, in teoria, è già al completo.