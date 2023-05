Oroscopo 8 maggio 2023: Vergine stralunati, Pesci un po’ delusi

Secondo l’oroscopo dell’8 maggio i nati sotto il segno del Cancro devono essere più motivati. I Sagittario, invece, devono essere un po’ più obiettivi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore siete molto determinati e difficilmente vi arrendete prima di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Giornata molto interessante anche per quanto riguarda la sfera professionale.

Toro. Non perdetevi in chiacchiere e cercate di andare avanti e di lottare per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Buon momento per allargare la vostra cerchia di contatti e di conoscenze, sia nel lavoro sia nel privato.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo dell’8 maggio, i nati sotto questo segno devono essere un po’ più lungimiranti. Non soffermatevi troppo sulle apparenze e andate oltre alla sostanza delle cose.

Cancro. Se siete in agitazione a causa di qualcuno o di un impegno lavorativo, cercate di pensare alla soddisfazione provata una volta raggiunti gli obiettivi che vi siete prefissati. Dovete essere più motivati.

Leone. Siete molto attenti e oculati sul lavoro. Dal punto di vista professionale ci sono delle ottime occasioni in arrivo. In amore, invece, sarebbe opportuno liberarsi di alcuni dogmi e stereotipi.

Vergine. I nati sotto questo segno sono per indole un po’ stralunati e sognatori. Dovete prestare molta attenzione alle prossime mosse, specie per quanto riguarda la sfera professionale e il vostro futuro.

Previsioni 8 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. La realtà spesso tradisce le aspettative. Questo perché l’essere umano tende per natura ad ingigantire e idealizzare delle situazioni. In ambito professionale, invece, dovete essere molto attenti.

Scorpione. Qualche piccolo problema di gelosia potrebbe movimentare la giornata. Cercate di mantenere la calma e non fatevi prendere dall’istinto, che in situazioni come queste prevarica sempre.

Sagittario. L’Oroscopo dell’8 maggio vi invita ad essere un po’ più obiettivi. Cercate di cominciare la settimana in maniera propositiva e partendo dalle cose che vi danno maggiore noia.

Capricorno. Siete un po’ irruenti e questo potrebbe causare qualche discussione di troppo con le persone care. Nel lavoro è opportuno stabilire dei ruoli e mettere dei paletti, non potete andare avanti a tentativi.

Acquario. Chi è alla ricerca di un nuovo amore o di un nuovo impiego dovrà darsi da fare. Sta per cominciare un momento fervido di novità e di cambiamenti, quindi, cercate di allargare i vostri orizzonti.

Pesci. Se una persona a voi cara vi ha deluso, allora dovete cercare è il caso di fermarsi un attimo e chiedersi se non abbiate sopravvalutato delle situazioni Cercate di ridimensionarvi un po’.