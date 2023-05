Un posto al sole anticipazioni 8 Maggio: Marina fa un scoperta shock

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci rivelano che Cerri se la prenderà con l’amica per non essere stato coinvolto nel viaggio in crociera con Guido, Bice e Sergio. Cerri non sopporterà di essere stato escluso e andrà su tutte le furie.

Intanto Marina, sconvolta da quanto scoperto su Roberto, prenderà una decisione drastica. Tra lei e il Ferri sarà una forte discussione, che non cambierà però le cose. Franco e Angela invece vivranno un momento di ritrovata calma ma la situazione sfuggirà loro di mano e la Poggi sarà assalita da altri dubbi e preoccupazioni.

Un posto al sole anticipazioni 8 Maggio: Marina fa una scoperta scioccante

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata dell’otto maggio ci fanno sapere che Roberta rientrerà dal suo viaggio prima del previsto. Nello stesso tempo Marina si troverà ad ascoltare una conversazione tra lui e Lara un pò troppo dolce che la metterà in allarme. Delusa ed amareggiata per la scoperta prenderà una decisione drastica e inaspettata… almeno per il marito. Tra i due ci sarà un faccia a faccia serratissimo.

Intanto, Franco e Angela sembrano aver trovato il loro equilibrio ma purtroppo le cose non saranno come sembra. Infatti, tensioni e risentimenti riaffioreranno sempre più forti e fastidiosi. Angela verrà travolta da nuove preoccupazioni e questa volta la situazione degenererà velocemente. Ci sarà un momento di svolta?

Spoiler 8 maggio: Sasà furioso con Mariella

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Mariella ha coinvolto Guido e Sergio nella crociera organizzata con Bice. Nella puntata di Un Posto al Sole dell’8 maggio 2023 il vero “problema” sarà costituito da Cerri.

Sasà scoprirà di essere stato escluso dalla vacanza e si infurierà con la sua amica per non averlo invitato. Le cose purtroppo si metteranno malissimo