Vi ricordate di Megane Gale, famosissima negli anni 90? Ecco che fine ha fatto oggi

Sono passati ormai tanti anni da quando Megan Gale è arrivata in Italia con la speranza di fare carriera.

Era il lontano 1999 quando la top model, appena 23enne, è sbarcata nel Bel Paese e ha iniziato a lavorare come testimonial per le pubblicità della Vodafone/Omnitel.

Megane Gale: eccola oggi dopo il grande successo degli anni 90

Una carriera che sembrava stesse prendendo a giusta strada ma poi all’improvviso è sparita. Come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, oggi la top model ha 47 anni, dopo il grande successo ha preferito ritirarsi dalle scene per condurre una vita più appartata e tranquilla in quel di Melbourne, in compagnia del marito Shaun Hampson, ex calciatore, e i due figli River e Rosie.

Diversamente dagli anni della grande popolarità oggi conduce una vita tranquilla e serena, tanto che lei la definisce normale. La sua occupazione principale è la famiglia e dedica per l’appunto tanto spazio ai soli figli. Per quanto riguarda il lavoro invece si presta per alcuni brand e ha avviato un’attività di affitti per vacanze.

I pro e i contro del grande successo avuto con gli spot televisivi

Megane ha fatto un tuffo nel passato e ha ricordato come sono stati quegli anni sotto i riflettori, dove il successo improvvisamente era bussato alle sue porte. La modella ha raccontato che in quegli anni lavorava costantemente e la fortuna è stata proprio questa. Quando si diventa famosi si aprono sempre tante porte.

Il contro invece della popolarità è la privacy… Per fortuna però ha avuto una famiglia, amici e fidanzato comprensivi. “Però non potevamo andare a cena o a passeggiare senza che un fotografo ci seguisse.” E parlando del grande successo ha svelato anche un anedotto accaduto sul set del film Vacanze di Natale. Beh, in quel caso le dissero che non doveva girare nessun