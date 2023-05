Al Bano diventa ancora nonno: l’annuncio inaspettato in tv

La famiglia Carrisi potrebbe presto allargarsi. Il cantante possiamo dire ha già una famiglia allargata ma ben presto potrebbe diventare di nuovo nonno. A confessarlo proprio sua figlia Romina che in una lunga intervista ha parlato della sua vita sentimentale e della voglia di voler mettere su famiglia.

Romina Carrisi pronta ad allargare la famiglia: lei e Stefano stanno provando ad avere un figlio

Romina Carrisi si è lasciata andare ad una lunga intervista da Serena Bortone dove ha parlato oltre che della sua vita familiare anche della sua vita privata.

Da qualche anno è legata sentimentalmente a Stefano Restelli e tra i due tutto procede a gonfie vele. La giovane ad oggi vista la sua situazione stabile è pronta per un grande passo, e presto potrebbe allargare la sua famiglia.

La coppia ha basi solide per mettere su famiglia, infatti, ha confessato che lei e il suo compagno stanno provando ad avere un bambino. Quale notizia migliore per Al Bano che di figli e nipoti ne è sempre stato innamorato.

Chi è stefano Rastelli, compagno di Romina e genero di Al Bano

Stefano Rastelli ha 52 anni ed è un nome noto in ambito televisivo, conosciuto dal pubblico italiano in quanto fidanzato di Romina Carrisi. Rastelli è un regista che lavora per la Rai da tanti anni, occupandosi di riprese in esterna per diversi programmi televisivi. Di recente ha cominciato a lavorare con Serena Bortone nel suo Oggi è un altro giorno e sembra che proprio li si sia innamorato della figlia di Al Bano.

Ha inoltre ricevuto diversi premi per le sue riprese in Ucraina in occasione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta ,Nera. Stefano e Romina si frequentano da oltre un anno E nonostante ben 17 anni di differenza, il loro amore è più solido che mai,