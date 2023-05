Nuovo stop per Uomini e donne: cancellata la puntata dell’8 Maggio, tutti i dettagli

Nuova sospensione per Uomini e donne. Il programma condotto da Maria De Filippi lunedì otto maggio non va in onda. Ma perchè tutti questi cambiamenti? E soprattutto cosa vedremo al suo posto? Vediamo insieme tutti i dettagli

Nuovo stop per Uomini e donne: la puntata dell’8 Maggio cancellata

A rivelare la notizia in questi istanti ci ha pensato come sempre Lorenzo Pugnaloni. Il giovane sempre informato sulle prossime registrazioni ha fatto sapere che la puntata d Uomini e donne in onda lunedì otto maggio sarà sospesa.

Un nuovo stop per il format di Maria De Filippi che purtroppo non è piaciuto al pubblico. La conduttrice ha deciso di trasmettere al posto del dating show pomeridiano ancora una volta uno Speciale di Amici in vista della finale.

Si tratta della terza interruzione per Uomini e donne… Una decisione al quanto strana, per i telespettatori, che soprattutto dopo il week and attendono con ansia le vicende dei tronisti e ma anche degli over. Quindi a questo punto, possiamo anticipare che Ued tornerà martedì 9 maggio, al consueto orario.

Saltano anche le registrazioni del week end

Stando sempre alle ultime news circolate in rete in questi istanti, sempre grazie a lorenzo Pugnaloni, pare che anche le registrazioni previste come sempre nel week end sono state annullate.

Per questo fine settimana tronisti e corteggiatori, ma anche dame e cavalieri non si incontreranno per proseguire le loro conoscenze, almeno negli studi. Il motivo di tale cambiamento ancora non si è capito ma sembra che le registrazioni al momento siano state rimandate a lunedì 8 maggio.

Nelle ultime ore si è parlato anche di una chiusura anticipata del programma per dare spazio a Temptation Island. Al momento non ci sono conferme ma se ciò fosse vero questo significa che Luca Daffrè e Nicole Santinelli sceglieranno tra pochi giorni.