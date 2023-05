Maria De Filippi sorprende ad Amici con un look celeste polvere: dietro la scelta un motivo, marca e prezzo

Sabato, 6 maggio, è andata in onda la tanto attesa semifinale di Amici di Maria De Filippi. Il destino di queste penultima puntata è stato appeso ad un filo fino alla fine a causa della positività di 4 allievi e di molti tecnici.

Proprio per questo, la registrazione non è avvenuta il giovedì come da programma, bensì la mattina stessa della messa in onda della puntata. Per l’occasione, Maria De Filippi ha sfoggiato un look abbastanza diverso dal solito, che potrebbe nascondere un significato molto particolare.

Maria De Filippi sorprende con un look celeste ad Amici: perchè?

Per la semifinale di Amici, Maria ha scelto come semplice ma nello stesso modo molto particolare. Si tratta di un tailleur elegantissimo ma da colore unico. La De Filippi ha indossato un abito color celeste, cosa mai successa prima.

Infatti, chi la segue sa benissimo che più diretta per le tonalità classiche, come il bianco e il nero, con qualche azzardo tendente verso il rosa ed il rosso. Tuttavia, non indossa mai, o almeno quasi mai, completi dal colore azzurro. Come mai questa novità proprio oggi?

Il motivo potrebbe nascondersi proprio dietro la vittoria dello scudetto del Napoli che dopo ben trentatre anni, lo scorso giovedì 4 maggio ha fatto la storia. Si tratta di un evento storico la squadra e per la città di Napoli, che, dopo decenni di attesa, è diventata campione d’Italia per la terza volta, con 5 giornate d’anticipo. Un successo che non ha coinvolto solo Napoli ma bensì tutta l’Italia.

Marca e prezzo dell’abito scelto per la semifinale

Come in molti sapranno gli abiti indossati da Maria De Filippi sono sempre firmati da Alexander McQueen, griffe britannica molto gradita dalla conduttrice che da Yves Saint Lauren. In questo caso non sappiamo chi dei due abbia vestito la presentatrice ma quel che è certo è che il completo non costerà meno dei 3000 mila euro.