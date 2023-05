Oroscopo 7 maggio 2023, classifica: Leone in forma, Acquario in tensione

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 7 maggio, i nati sotto il segno del Sagittario dovrebbero mettere da parte l’orgoglio. Gli Ariete devono lasciarsi andare un po’ di più in amore ed essere più liberi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Siete in grande forma sia dal punto di vista fisico sia psicologico. Ci sono delle decisioni da prendere ma, se sarete attenti, vedrete che tutto andrà per il verso giusto senza troppi problemi.

2 Bilancia. Buon momento per quanto riguarda i nuovi inizi. Siete un po’ impazienti, quindi forse è il caso di riflettere accuratamente prima di agire di istinto. Siete molto spontanei e istintivi in questo periodo.

3 Sagittario. Le stelle vi invitano a mettere da parte l’orgoglio e a fare di tutto per ricucire un rapporto che sembrava essersi deteriorato. Alla fine, con un po’ di impegno tutto va a risolversi.

4 Pesci. L’Oroscopo del 7 maggio vi esorta a passare un po’ di tempo in più in compagnia delle persone a voi care. Spesso siete presi dalla vita quotidiana e dai tanti impegni, al punto da commettere degli errori con coloro a cui tenete di più.

5 Capricorno. Siete molto oculati e attenti nelle decisioni che prenderete in questo periodo. Cercate di essere pronti a cimentarvi in nuove avventure laddove necessario. Non fermatevi alle apparenze.

6 Cancro. Nel lavoro potrebbe nascere qualche piccola controversia, ma non temete. Nel giro di qualche giorno tutto tornerà a posto. Oggi cercate di godervi un po’ di tempo insieme alle persone care.

Previsioni astrali 7 maggio ultimi segni

7 Toro. Chi è in procinto di concludere un affare molto importante potrebbe essere un po’ in agitazione. Cercate di allargare gli orizzonti e di non soffermarvi troppo su quello che pensano gli altri.

8 Ariete. Lasciatevi andare in amore. Siete molto passionali e desiderosi di mettervi in gioco. Dal punto di vista professionale, invece, è importante capire quali siano i vostri limiti.

9 Scorpione. Ci sono delle scelte da fare e voi siete piuttosto indecisi. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo irruenti. In ambito professionale è necessario mettere i puntini sulle i.

10 Acquario. Siete un po’ in tensione. L’Oroscopo del 7 maggio vi esorta a fare qualcosa che possa distendere un po’ i vostri nervi. Forse avete troppe cose a cui badare e troppe decisioni da prendere.

11 Gemelli. Se non sapete bene dove andare e brancolate nel buio, cercate di affidarvi ad una persona cara. Non dovete essere troppo litigiosi e, soprattutto, non sottovalutate quello che è il desiderio di alcune persone che vi circondano.

12 Vergine. In ambito sentimentale dovete essere risoluti e propositivi. Siete un po’ tesi e questo potrebbe spingervi a prendere delle decisioni un po’ inaspettate e prive di fondamento logico.