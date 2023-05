Un posto al sole anticipazioni: tre protagonisti lasciano la soap opera e salutano gli spettatori

Come sempre nelle prossime puntate di Uomini e donne si prevedono grandi novità. Gli spoiler ci fanno sapere che tre protagonisti in questo momento al centro delle trame lasceranno la serie.

Stiamo parlando di Angela, Franco e Bianca che saluteranno gli spettatori. Va precisato però che non si tratterà di un vero e proprio addio, ma bensì di una pausa che consentirà di dare spazio anche ad altri protagonisti. Da quanto trapelato in questi giorni, la famiglia Boschi seguirà Angela in Sicilia, dove la donna dovrà recarsi per un’urgenza lavorativa.

Un posto al sole anticipazioni: Franco e Angela ad un passo dalla separazione

Come stiamo vedendo in queste puntate non è decisamente un buon momento per Franco. Quest’ultimo è in crisi con il suo lavoro ma anche sua moglie sta attraversando un momento no. I due si allontaneranno sempre di più, inoltre il garage dove l’uomo lavorava chiuderà.

Ovviamente questa nuova situazione finirà per aumentare le tensioni nella coppia creando una spaccatura sempre più netta. Le anticipazioni rivelano che Franco e sua moglie si troveranno a un passo dalla separazione, tuttavia, a un certo punto, i due sembreranno ritrovarsi. A quanto pare infatti la coppia riuscirà a ritrovare un po’ della perduta armonia anche se Angela dovrà fare i conti con una novità che le metterà molta ansia.

Franco, Angela e Bianca lasciano la soap opera

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Angela ricevere una proposta lavorativa che prevedeva un suo trasferimento in Sicilia. La donna, in quel particolare momento credeva di essere incinta e aveva quindi rifiutato l’offerta, anche se pare che non ci abbia mai rinunciato.

Le anticipazioni ci fanno sapere che la donna accetterà realmente quel lavoro e colpo di scena a partire con lei sarà anche Franco con Bianca. I tre protagonisti si prenderanno quindi una pausa. In attesa di capire quanto durerà quest’addio, resta da capire se alla Terrazza resterà solo Giulia .