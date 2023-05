Ida Platano sfogo, costretta a tornare dai Carabinieri: “Momento no” che succede

In queste ore, Ida Platano ha avuto uno sfogo sui social in cui si è aperta con i suoi fan. L’ex dama di Uomini e Donne sta attraversando un momento un po’ particolare, in quanto ricordiamo che di recente ha subito una rapina.

A distanza di qualche giorno, però, la rabbia e la frustrazione per quanto accaduto continuano a farsi sentire. La donna, infatti, ha pubblicato dei video che hanno generato molta preoccupazione nei fan. Vediamo per quale motivo.

Lo sfogo di Ida Platano: ecco cosa sta succedendo

Ida Platano ha dato luogo ad uno sfogo molto sentito in queste ore. La donna ha esordito dicendo di trovarsi in un momento sfavorevole, che le sta generando molta ansia e dispiacere. Nello specifico, la parrucchiera ha ammesso di sentirsi particolarmente nervosa e agitata. Ad ogni modo, cerca sempre di non abbattersi, sta di fatto che ha detto di essere alla ricerca di qualcosa che possa donarle di nuovo il sorriso.

Purtroppo, però, la situazione non sta migliorando. Così Ida, solo qualche ora fa, ha pubblicato un nuovo sfogo in cui ha detto di essere davvero stanca. La donna ha ringraziato tutte le persone che la seguono e che le stanno facendo sentire, più del solito, il loro affetto e il loro calore. Ad ogni modo, i problemi per lei non sono finiti qui. La Platano, infatti, è stata costretta a tornare dai Carabinieri anche quest’oggi.

Perché Ida torna dai Carabinieri? Momento no

Nel corso del sui sfogo. Ida Platano non ha svelato quali fossero i motivi celati dietro la sua nuova visita presso la stazione delle forze dell’ordine. Tuttavia, dalle sue parole si è evinto che si tratta di qualcosa che ha a che fare con la rapina che ha subito di recente. A rasserenare in parte la sua giornata, però, ci ha pensato suo figlio Samuele. Sempre tra le sue IG Stories, infatti, Ida ha pubblicato un video all’interno del quale è inquadrato il suo piccolo.

In sottofondo, poi, si sentiva la voce della Platano la quale diceva che quello di suo figlio fosse il profilo più bello del mondo. Nel frattempo, Alessandro Vicinanza è a Salerno. I due pare non si siano incontrati nel corso di questo fine settimana. Molto probabilmente, anche questa lontananza sta contribuendo a rendere ‘umore di Ida sempre più cupo.