Uomini e donne, Paola Ruocco ha abbandonato il parterre? Ecco perchè la dama è assente da giorni

Negli ultimi giorni gli appassionati di Uomini e donne sicuramente hanno notato la strana assenza di Paola Ruocco. La dama nelle ultime registrazioni ha avuto un forte litigio con Elio, che da casa ha scatenato il pubblico. Come non è passato inosservato a molti da allora non si è più vista e in tanti credono che abbia lasciato il programma. Ma come stanno realmente le cose?

Cosa è successo a Paola Ruocco di Uomini e donne? Perchè la dama è assente da giorni? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo dopo non averla vista più dal litigio con Elio.

Uomini e donne: perchè Paola Ruocco ha abbandonato il programma?

A fare il punto della situazione ci ha pensato ancora una volta Lorenzo Pugnaloni, il quale attraverso il suo profilo ha spiegato il perchè la donna avrebbe lasciato il programma.La motivazione per cui Paola ad oggi non è presente è molto semplice.

Il litigio con Elio non centra nulla, anzi la Ruocco ha abbandonato gli studi di Canale 5 per un uomo. Si tratta di Daniele, anche lui nel parterre.. I due al momento si stanno conoscendo al di fuori delle telecamere.

Lo scontro con Elio e la minaccia di denuncia a Tina

Il pubblico più attendo sicuramente ricorderà che nella puntata di Uomini e donne andata in onda il 26 aprile su Canale 5 è successo di tutto. Il cavaliere era piombato sulla dama ma la Ruocco aveva rifiutato le sua avances.

Da li sono partite una serie di critiche da parte di lui ma forse la donna aveva già un interesse per un altro uomo. Motivo per cui nel giro di pochi giorni avrebbe deciso di uscire dal programma, al momento per il momento con Daniele. Quest’ultimo lo abbiamo visto ballare con lei la scorsa settimana.