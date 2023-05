Uomini e Donne spoiler 10 maggio: la scelta insolita di Luca e bufera contro Elio

Nella puntata del 10 maggio di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Luca Daffrè. Il ragazzo deciderà di portare a termine il suo percorso in maniera improvvisa e decisamente insolita rispetto a come siamo abituati a vedere all’interno del talk show.

Oltre che parlare di questo, però, nella messa in onda in questione ci sarà anche uno scontro molto acceso tra Gemma Galgani ed Elio. Al dibattito si accoderà anche Tina Cipollari. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Bufera al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 10 maggio di Uomini e Donne rivelano che Luca Daffrè farà la sua scelta. Prima di arrivare a questo momento, si continuerà a parlare delle vicende del trono over. Carla e Gabriella, infatti, siederanno al centro dello studio per incontrare due cavalieri giunti per loro. Entrambe, però, non sembreranno molto interessate a queste conoscenze, pertanto, decideranno di mandarli via.

Ad un certo punto, poi, prenderà la parola Gemma Galgani, la quale accuserà Elio di aver messo una foto profilo su WhatsApp in cui sono presenti anche Gianni e Tina. Questo, ovviamente, farà perdere le staffe alla Cipollari, la quale non potrà fare a meno di scagliarsi nuovamente contro il cavaliere. Tra i due protagonisti, dunque, ci sarà una discussione particolarmente accesa e non mancheranno i soliti teatrini a cui, ormai, siamo abituati ad assistere.

Spoiler 10 maggio: la scelta insolita di Luca

Una volta archiviate le vicende del trono over e, poi, si passerà finalmente a quello classico. Nella puntata del 10 maggio di Uomini e Donne vedremo la scelta di Luca. In studio verrà mandata in onda solamente l’esterna che il tronista ha fatto con Alessandra. Improvvisamente, poi, il ragazzo chiederà a Maria De Filippi di far entrare le sedie rosse per poter fare la sua scelta. I due protagonisti, dunque, si accomoderanno al centro dello studio essi consumerà una scelta a tutti gli effetti.

Ci saranno le dichiarazioni, la risposta di Alessandra, alla quale sarà affermativa, la canzone e la pioggia di petali rossi. A mancare, sarà il confronto con le altre due corteggiatrici. Camilla e Alice, infatti, non entreranno neppure in studio. Il tronista, allora, rivelerà di avere intenzione di parlare con loro dietro le quinte e di spiegare come stiano le cose. Insomma, una scelta del tutto atipica che, sicuramente, il pubblico da casa sarà curioso di vedere.