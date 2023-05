Noleggio medio termine: il servizio semplice e flessibile per una vacanza on the road

È arrivato il momento di pianificare la tanto attesa vacanza on the road, anche perché, finalmente, il bel tempo sta facendo capolino tra le nostre giornate, dandoci la possibilità di organizzare un meritato viaggio. Quale opportunità migliore delle quattro ruote, per goderci questa esperienza in totale libertà? Inoltre, oggi è possibile usufruire di alcune opzioni ideali per una vacanza di questo tipo, come nel caso del noleggio auto a medio termine, un servizio semplice e flessibile adatto a tutte le esigenze.

Cos’è e come funziona il noleggio auto a medio termine?

Il noleggio auto medio termine (come suggerisce lo stesso nome) è una formula che rappresenta una sorta di via di mezzo tra il noleggio a lungo termine e il breve. Generalmente, si tratta di un servizio che prevede la locazione di un’auto per un periodo compreso tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 24 mesi.

In particolare, si contraddistingue dal classico NLT per la sua flessibilità, che consente di adattare la durata del contratto alle proprie esigenze, rendendolo in questo caso l’opzione ideale per chi desidera organizzare un viaggio on the road.

Per usufruire del noleggio a medio termine, basta rivolgersi ad una compagnia specializzata, scegliere l’auto che più va incontro alle proprie necessità, e stipulare un contratto. Il canone di noleggio viene solitamente stabilito in base alla durata di quest’ultimo, alla vettura scelta e ai chilometri inclusi nel pacchetto.

Noleggio a medio termine: la soluzione perfetta per una vacanza on the road

Una vacanza on the road richiede libertà e autonomia, e il noleggio a medio termine risponde al 100% a queste necessità. Innanzitutto, questa formula permette di scegliere tra un’ampia selezione di veicoli, dai compatti alle berline, dai fuoristrada ai van, in modo da trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze di viaggio.

Inoltre, offre la possibilità di percorrere lunghe distanze senza doversi preoccupare della manutenzione del veicolo, in quanto viene solitamente inclusa nel contratto. In questo modo, è possibile concentrarsi esclusivamente sulla vacanza, godendosi l’avventura a bordo della propria quattro ruote, e lanciandosi alla scoperta dei luoghi più belli ed evocativi.

Condizioni di noleggio e servizi offerti: quali sono?

Ogni compagnia di autonoleggio ha le proprie condizioni, e lo stesso discorso vale per i servizi offerti, ma ci sono alcuni punti fermi che troviamo nella maggior parte dei casi. Per fare un esempio pratico, alcune società permettono di cambiare l’auto trascorsi i primi 30 giorni, e non presentano limiti in termini di chilometri percorribili. A questi si aggiunge la possibilità di ottenere una franchigia personalizzata, l’auto sostitutiva in caso di riparazioni, il cambio gomme incluso e l’anticipo zero.

Le migliori auto da noleggiare per una vacanza

L’auto perfetta è ovviamente quella che più si presta a soddisfare le nostre necessità, che si tratti di lavori stagionali, di esigenze temporanee o di lunghi viaggi di piacere. Tuttavia, un’opzione da non sottovalutare è che molte società di noleggio offrono tra i vari veicoli la possibilità di noleggiare auto elettriche, perfette magari per perdersi tra borghi incantati e zone centrali generalmente limitate da ZTL. Non resta altro che scegliere la propria auto e partire all’avventura.