Cristina Scuccia, spunta fuori l’ex fidanzato: le dure parole e l’affondo

Finalmente è uscito allo scoperto l’ex fidanzato di Cristina Scuccia.

La concorrente attualmente in Honduras nelle scorse settimane ha fatto molto parlare di se per la sua situaizone sentimentale. Infatti,si è parlato tanto di un presunto uomo nella sua vita, anche se qualcuno ha insinuato che presto ci sarà un coming out in diretta televisiva. Ma chi è questo ragazzo con cui è stata l’ex suora?

Chi è l’ex fidanzato di Cristina Scuccia e cosa ha dichiarato

Il suo nome è Lucio Arcadipane, ed è stato scovato dalla rivista Dipiù. Nelle scorse ore il magazine ha avuto la fortuna di entrare in contatto con l’uomo, che ha ufficialmente rotto il silenzio su una relazione molto chiacchierata. L’ex di Cristina Scuccia ha al contrario dato una risposta che non avrebbe potuto essere più glaciale. Piuttosto che parlare dei suoi trascorsi amorosi con la Scuccia, l’uomo si è limitato a commentare “Non la seguo più, non mi interessa se ha parlato di me”.

Stando al racconto di Lucio lui e Cristina si sono conosciuti quando avevano poco più di otto anni e sono cresciuti insieme. Proprio questa vicinanza nel tempo li ha portati a fidanzarsi e addirittura a spingere lei a conocere i suoi genitori. Dopo un pò di tempo, la passione nella coppia è poi finita, quando lei ha deciso di dedicarsi al canto. A quanto pare, lui l’avrebbe persino accompagnata, ai tempi, a sostenere i provini per Amici a Roma, un’audizione che però non finì benissimo, visto che non venne presa.

Cosa ha dichiarato invece Suor Cristina

Proprio pochi giorni fa parlando con altri medici, la concorrente si è aperta maggiormente sulla questione.

Sembra che quella relazione, ad un certo punto non riuscisse più ad appagarla tanto che lei la sera preferiva uscire con le amiche e non con lui. Intanto, come detto in precedenza continuano a circolare in rete voci di una presunta omosessualità