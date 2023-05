Terra Amara anticipazioni: Behice è pronta ad ucciderla!

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana della soap turca Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi al centro della trama troveremo Behice.

La zia di Mujgan si rivelerà tutta un altra persona e darà del filo da torcere ai due protagonisti. Le anticipazioni ci fanno sapere che la perfida donna metterà in atto un piano malefico per mettere fine alla vita di Zuleja. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Terra Amara anticipazioni: Zuleja in carcere per tentato omicidio

Nelle prossime puntate presto in onda sui teleschermi italiani vedremo la bella Altun pronta a vendicarsi sul marito per tutti gli abusi subiti. Züleyha arriverà a villa Yaman armata di pistola, e non esiterà a puntare l’arma contro Demir. Quest’ultimo resterà ferito e verrà trasportato in ospedale, mentre la donna verrà messa in carcere.

Alcune settimane dopo Zuleja avrà un malore e i medici crederanno che qualcuno ha provato ad avvelenarla. Con le giuste analisi si verrà a sapere però che è stata avvelenata da una pentola di rame. Purtroppo, però per la bella Zuleja i suoi problemi ancora non sono terminati.

Anticipazioni: Behice prova ad uccidere Zuleja in ospedale

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che proprio in ospedale Zuleja troverà la morte. La donna infatti rischierà di perdere la vita a causa di Beihce. La zia di Mugan dopo aver saputo dalla stessa nipote tutto l ‘odio che prova per la rivale, si travesterà da infermiera e ingannando tutti si dirigerà al nosocomio.

Arrivata in ospedale e scappando dalle guardie, proverà ad iniettare a Zuleja un farmaco mortale. Fortunatamente la moglie di Demir se ne accorgerà e farà scattare l’allarme. Purtroppo, però nonostante la sua versione dei fatti nessuno le darà credito e quindi verrà processata.