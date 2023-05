Amici 22, tutto pronto per la finalissima: cosa cambia, chi vincerà e quali sono i premi

Questa sera su Canale 5 finalmente va in onda l’ultima puntata di Amici 22. Dopo una lunga e trepidante attesa, tra poche ore scopriremo chi porterà a casa il montepremi e chi alzerà la famosa coppa del talent.

Quello che sicuramente possiamo dire è che ci saranno colpi di scena e tensioni tra professori, allievi e giudici ma anche tanti premi in palio che sicuramente renderanno felici gli allievi. Altro cambiamento riguarda il televoto, infatti anche in questo caso Maria ha deciso di cambiare alcune cose.

Amici 22: I premi in palio e le anticipazioni

Cominciamo ripercorrendo tutti i premi che verranno distribuiti al termine di questa edizione. Il premio principale di Amici (150 mila euro in gettoni d’oro); Il premio per la categoria canto (50 mila euro in gettoni d’oro); Il premio per la categoria ballo (50 mila euro in gettoni d’oro);

Il premio della critica, assegnato da una giuria di principali testate cartacee e web (50 mila euro in gettoni d’oro); Il premio Tim (30 mila euro in gettoni d’oro);il premio Radiofonico; Il premio Ore (20 mila euro in gettoni d’oro); Il premio Marlù (7 mila euro in gettoni d’oro), assegnato a tutti i finalisti.

Cambia il regolamento per la votazione: cosa ha deciso Maria

Stando a quanto riportano i bookmackers la favorita alla vittoria per questa edizione è Angelina, viste le sue doti canore. Per quanto riguarda gli ospiti, non si hanno ancora particolari informazioni in merito. Possiamo però aspettarci una interessante variazione nei regolamenti in vista della finale. Infatti a tal proposito a votare sarà direttamente il pubblico da casa.

Un modo per aggiungere ulteriore trasparenza nei meccanismi della finale. Per votare basterà esprimere la propria preferenza per il finalista preferito, con un massimo di 5 voti, nei seguenti modi: Tramite mobile. Sarà possibile effettuare il televoto da mobile tramite SMS al numero 477.000.1; Dal sito web www.wittytv.it, dall’app Mediaset Infinity, dall’app Wittytv, dalle Smart TV abilitate