Mengoni all’Eurovision prosciugato: a fine esibizione cade a terra sfinito. Poi la brutta notizia

Ieri sera è andata in onda la finale dell’Eurovision Contest Song dove come tutti sanno anche Mengoni ha preso parte allo spettacolo. In tanti credevano in una sua vittoria, cosa che non è accaduto, ma possiamo dire che la sua esibizione ha lasciato davvero il segno.

Una performances da brividi come solo un vero artista sa fare. Marco sul palco non ha dato solo la sua voce, ma anche l’anima, motivo per cui, la sua musica colpisce e prosciuga…

Marco Mengoni non vince l’Eurovision ma lascia il segno

A vincere l’Eurovision è stata la Svezia con l’artista che Loreen con la brillante Tattoo. Marco Mengoni però ha lasciato il segno e lo ha fatto in una maniera davvero emozionante. Alla finale dell’Eurovison Song Contest l’artista ha preso il suo cuore, se lo è messo in mano ed ha offerto una performance struggente estellare.

Ha leggermente sbavato in qualche passaggio, e per fortuna. Chi non sbava, non canta con l’anima dice qualcuno. Marco Mengoni ha qualcosa di speciale quando canta e questo fa parte di chi sale sul palco carico di sensibilità ed emozioni.

Il cantante si è emozionato al punto tale che alla fine dell’esibizione si è ritrovato prosciugato. E infatti ha dovuto inginocchiarsi, sfinito, come chi ha dato tutto ciò che poteva dare. Il pubblico dell’arena di Liverpool ha apprezzato, come anche quello della Ri. Lo stesso anche quello dei social: Mengoni ha lasciato il segno.

Marco Mengoni e la bandiera Lgbtq+o

Marco Mengoni appena è entrato in scena si è presentato con due bandiere. Una dell’Italia e l’altra relativa alla comunità Lgbtq+. Da sempre Mengoni si proclama vicino alla a loro. Più volte, interrogato sul suo orientamento, ha spiegato di pensare senza categorie e in termini fluidi.

Inoltre, proprio mentre veniva proclamata la classifica del vincitore, è arrivata una tragica notizia dall’Ucraina. I russi, come riferito dalla BBC, hanno bombardato la città di provenienza del duo Tvorki. Missili sono infatti caduti su Ternopil, da dove arriva appunto la band in gara all’Esc con Heart of steel. Fino ad oggi Ternopil era stata raramente attaccata e per molti l’attacco non sembra affatto occasionale!