Ilary Blasi fa una dedica a Chanel per il suo compleanno, lei lancia stoccata a Noemi? (FOTO)

Oggi, 13 maggio 2023, è il compleanno di Chanel Totti, sua mamma Ilary Blasi ha voluto farle una dedica molto dolce per ricordarle quanto sia importante per lei. La stessa cosa l’ha fatta anche Francesco Totti, che stranamente ha deciso di pubblicare un contenuto sui social proprio legato alla figlia.

Ad ogni modo, Chanel ha deciso di replicare alle parole dei suoi genitori e, nel farlo, pare abbia lanciato una stoccata a Noemi Bocchi, la nuova compagna di suo padre. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

I messaggi di Francesco Totti e Ilary Blasi a Chanel per il suo compleanno

Ilary Blasi ha deciso di fare una decisa a sua figlia Chanel in occasione del suo compleanno. La donna ha voluto fare un augurio speciale alla sua primogenita dicendole di desiderare per lei solamente il meglio. Nello specifico, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha augurato a sua figlia una vita piena di sorprese e di tante soddisfazioni. Inoltre, la protagonista ha invitato sua figlia a seguire sempre la sua testa e i suoi sentimenti e a non badare a quello che pensano gli altri.

Questa per Ilary è una cosa estremamente importante, ovvero, ascoltare sempre se stessi e i propri desideri, in modo da assecondarli e soddisfarli. Anche Francesco Totti ha mandato un messaggio a sua figlia, ma è stato molto più breve e conciso come suo solito. Ad ogni modo, Chanel ha pubblicato sul suo account di Instagram entrambi i messaggi e anche quelli di tante altre persone.

La presunta stoccata a Noemi Bocchi

Ad ogni modo, nel ripubblicare i messaggi dei suoi genitori, Chanel pare abbia lanciato una stoccata a Noemi Bocchi. Nello specifico, infatti, la giovane ha condiviso il post di sua mamma Ilary Blasi ed ha commentato dicendo che lei sarà sempre l’unica e sola donna importante nella sua vita. Anche se Noemi non è mai stata nominata, in molti non hanno potuto fare a meno di credere che la ragazza abbia voluto marcare un po’ il territorio.

Il suo messaggio è sembrato come un voler ribadire che nessuna donna si potrà mai sostituire a sua madre, malgrado l’evoluzione che prendano certe situazioni che riguardano i suoi genitori. Sarà davvero così, oppure il pubblico ha frainteso ed ha fantasticato in maniera alquanto eccessiva su cose inesistenti?