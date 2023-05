Beautiful, anticipazioni bomba: nel cast arriva la figlia di Al Bano e non solo

Dalle anticipazioni di Beautiful sono in arrivo scoppiettanti novità. Le vicende della sua famiglia non hanno nulla da invidiare a quelle di Beautiful. E ora Jasmine Carrisi è pronta al “crossover” o quasi.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso apparirà nella soap opera statunitense. Una comparsata nelle puntate “made in Italy” che si stanno registrando in questi giorni nella Capitale.

Beautiful anticipazioni americane: nel cast anche Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini

Possiamo anticiparvi che sarà una modella. Tra un mese gli americani assisteranno a tali episodi mentre i telespettatori italiani dovranno aspettare oltre un anno per l’enorme ritardo nella messa in onda accumulato da Canale 5. Se il nome della Carrisi accostato a Beautiful vi fa storcere il naso, non sapete allora quale sarà l’altra “guest star” italiana della soap.

La pr internazionale della Forrester Creation sarà interpretata dall’ex gieffina Ginevra Lamborghini, la sorella di Elettra squalificata all’ultimo. THR aggiunge che l’ereditiera sarebbe anche in trattativa per cedere la sua musica (!) come colonna sonora della sfilata che si girerà in Piazza Navona. Ospiti della passerella Forrester anche un gruppo di influencer, youtuber e stylist. Insomma più che guest star, guest e basta!

Tutto pronto per l’evento di Al Bano in onda su Canale 5 il 23 maggio

In passato Beautiful ha annoverato altri volti noti italiani: da Luca Calvani a Massimo Lopez, passando per Marina La Rosa e Enrico Papi. Archiviato Beautiful, Jasmine volerà a Verona per festeggiare gli 80 anni di papà Al Bano.

Lo speciale in onda su Canale 5, che si registrerà il 18 maggio e andrà in onda il 23 e vedrà la presenza di tutta la famiglia Carrisi allargata, compresa forse anche Loredana Lecciso. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Romina non sarebbe affatto contenta della sua presenza.