Un posto al sole anticipazioni mercoledì 17 maggio 2023: le bugie di Lara si sgretolano

Continua la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata di mercoledì 17 maggio 2023, ci fanno sapere che proprio da questo momento in avanti assisteremo alla possibile disfatta di Lara. Il suo mondo fatto di bugie, infatti, potrebbe presto sgretolarsi tra le mani di una donna misteriosa.

Spazio anche per Giulia Poggi che dovrà fare i conti con due eventi destinati a cambiarle la vita. Uno tra questi, anzi, potrebbe addirittura metterla in pericolo. Di cosa si tratterà?

Un posto al sole: Lara ha le ore contate, presto tutto verrà a galla

Come già detto in precedenza le bugie di Lara presto potranno trovare una fine, Nonostante il suo piano procede a gonfie vele. La donna, infatti, servendosi senza alcuno scrupolo del piccolo Tommy, ha praticamente raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata.

Marina Giordano, difatti, ha lasciato il marito e Palazzo Palladini recandosi a Londra a tempo indeterminato e per la Martinelli si sono spalancate le porte di casa Ferri. Ormali la dark lady crede che Roberto è diventato di nuovo suo ma non sa che a breve per lei le cose si metteranno malissimo.

L’imprenditore, tra l’altro, in un momento di debolezza si è lasciato andare ad un bacio che non ha fatto altro che alimentare le speranze di Lara. A casa Ferri la Martinelli ormai sarà completamente a suo agio….

Anticipazioni mercoledì 16 maggio: Giulia in pericolo

Purtroppo anche Giulia Poggi che si troverà a fare i conti, con due situazioni che risulteranno molto spiacevoli per lei.

Da un lato, infatti, il clan di Eduardo la prenderà di mira e le farà pervenire delle minacce davvero molto preoccupanti. La Poggi inizierà a temere persino per la sua stessa vita. Dall’altro lato invece apprenderà che Franco, Angela e loro bambina lasceranno Napoli per trasferirsi in Sicilia…