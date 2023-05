Un posto al sole anticipazioni venerdì 19 maggio: Roberto sceglie Lara ma una telefonata scombussola tutto

E’ finita un’altra settimana con le anticipazioni di Un posto al sole. Quella di venerdì 19 maggio sarà una puntata da non perdere dato che per Lara ormai tutto è quasi finito. Gli spoiler ci fanno sapere che Roberto sceglierà di stare accanto a Lara e a Tommaso, dopo essere stato ulteriormente deluso da Marina, decisa a non tornare a casa.

Una telefonata inaspettata potrebbe però guastare la felicità della Martinelli. Intanto Speranza sarà sempre più impegnata con lo studio e questo la renderà distratta e distante con Samuel.

Un posto al sole anticipazioni: Lara riceve una telefonata che rovina tutto

Marina per adesso non ne vuole sapere di tornare a casa, Roberto ‘ha troppo delusa e adesso vuole riflettere sul suo futuro. Questo comportamento però porterà il Ferri ad avvicinarsi ancora di più a Tommaso e di conseguenza alla Martinelli.

Per la bionda il gioco è fatto, ma solo per poco. Ma attenzione! Una telefonata potrebbe rimettere tutto in discussione, compromettendo tutti i suoi piani. Chi chiamerà la donna? Quello che possiamo dire è che per adesso per Lara tutto si metterà malissimo

Anticipazioni 19 maggio: Speranza trascura Samuel

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di venerdì 19 maggio ci fanno sapere che Speranza sarà molto impegnata con lo studio. La ragazza vuole superare brillantemente i suoi esami ma finirà per trascurare Samuel.

Micaela approfitterà del momento per tornare alla carica con il Piccirillo. Ci penserà lei a farlo divertire e a fargli passare delle belle serate. Ma ad accorgersi di tutto sarà la zia della ragazza Mariella che subito cercherà di trovare una soluzione prima che sua nipote perda il prorpio fidanzato. Peccato però che la giovane Altieri non riuscirà a tenere a bada la situazione e che le cose si trasformeranno presto in veri e propri guai.