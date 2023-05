Rapporti intimi all’Isola dei Famosi: due naufraghi beccati in flagrante, un concorrente reagisce male

All’Isola dei Famosi pare ci siano stati due naufraghi che hanno avuto dei rapporti intimi. Le persone in questione sono Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Questa non è una novità. in quanto i diretti interessati, dopo aver abbandonato il programma, si sono lasciati andare a qualche confessione piccante a riguardo.

Ad ogni modo, l’elemento davvero interessante sta nel fatto che alcuni concorrenti li hanno beccati in flagrante. Uno in particolare pare sia rimasto piuttosto spiazzato dal comportamento dei due protagonisti, al punto da sbottare duramente contro di loro. Vediamo cosa è successo.

I rapporti intimi tra due naufraghi: il racconto

Due naufraghi si sono concessi dei rapporti intimi all’Isola dei Famosi. I protagonisti sono Alessandro e Simone, i quali non sono riusciti a trattenere i loro impulsi. A raccontare tutto è stato Paolo Noise, all’interno del programma radiofonico Lo Zoo di 105. L’ex naufrago ah ammesso che, la prima volta che i due hanno fatto l’amore è stato grazie a Marco. Quest’ultimo ha deciso di regalare un momento di intimità ai due concorrenti creandogli un’area riservata.

Il desiderio di Alessandro e Simone era di farlo al chiaro di luna, e sono riusciti nell’intento. Dopo quell’episodio, però, pare che i due protagonisti ci abbiano preso gusto. Diverse volte, infatti, è capitato che anche alle 3 del pomeriggio si appartavano per concedersi qualche momento di intimità. Il tutto, però, avveniva dinanzi gli altri compagni d’avventura, che non potevano fare altro che mostrarsi particolarmente imbarazzati.

Un concorrente dell’Isola dei Famosi li sgama e reagisce male

L’apice, però, si sarebbe toccato una volta, quando i due naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno avuto rapporti intimi completi dinanzi un concorrente in particolare. Una notte, infatti, i due si svegliarono e decisero di fare l’amore davanti a tutti. In quel momento, Christopher Leoni era sveglio ed ha visto tutto. Il protagonista ha ammesso di essere rimasto piuttosto provato da quella scena.

La situazione è stata davvero esageratamente imbarazzante. Per tale motivo, Paolo ha ammesso che Christopher si sarebbe arrabbiato moltissimo e avrebbe sbottato contro i due protagonisti di questi “atti osceni”. Noise, poi, ha aggiunto che loro sono stati gli unici due ad avere dei rapporti. La coppia formata da Fazio e Alessandra, invece, si è sempre comportata in maniera molto rispettosa. I due si limitano a scambiarsi delle tenerezze romantiche, ma non sono mai andati oltre.