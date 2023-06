Un Posto al Sole Anticipazioni: La Soap non va in onda il 2 giugno 2023. Ecco perché e quando torna su Rai3

Stop prolungato per l’amatissima serie di Rai 3: Un posto al sole torna il 5 giugno

Brutte notizie per i fan di Un posto al sole. Purtroppo gli appassionati della serie saranno costretti a vedersi saltare la puntata in onda domani, venerdì 2 giugno 2023. L’appuntamento con le vicende di Palazzo Palladini si conclude quindi con un giorno di anticipo durante la settimana a cavallo tra maggio e giugno 2023 ma cosa sarà trasmesso al suo posto? Scopriamolo insieme.

Niente appuntamento con Un Posto al Sole il 2 giugno 2023. La Soap di Rai3 non verrà trasmessa il giorno della Festa della Repubblica, per far posto a un evento di sport. A partire dalle ore 20.00 verrà trasmesso il Diamond League 2023, per la terza tappa della competizione di atletica leggera, organizzata dalla World Athletics. L’evento intitolato Golden Gala Pietro Mennea, va in onda in diretta dallo Stadio Luigi Ridolfi di Roma fino alle ore 22 circa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: quando tornerà in onda la Soap di Rai3?

Un Posto al Sole non sarà trasmesso il 2 giugno 2023, come detto in precedenza.. La Soap tornerà regolarmente lunedì 5 giugno e possiamo già anticiparvi che la puntata saltata di domani verrà recuperata il successivo 9 giugno 2023, con un doppio appuntamento. Ma cosa vedremo nei prossimi episodi?

Le anticipazioni che vanno dal 5 all’11 giugno 2023, ci fanno sapere che Lara potrebbe vedersela davvero brutta contro Ida. La Martinelli faticherà tantissimo a liberarsi della vera madre di Tommaso, che minaccia di farle saltare tutti i piani e di rivelare la verità a Roberto.

Marina invece potrebbe pensare di ritornare a casa e allearsi con Ida, mettendo fine ai piani della Martinelli. Mariella e Guido, di ritorno a casa, potrebbero fare pace con Cerri.

Manuela, attratta da Costabile, potrebbe trovare il coraggio di voltare pagina, dopo la delusione subita da Niko. Infine, gli spoiler ci annunciano che per Giulia comincerà un periodo molto triste, caratterizzato dall’addio ad Angela, Franco e Bianca.