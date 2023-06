Un posto al sole anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023: Ida e Marina alleate, Lara con le spalle al muro

Continua con grande successo e grande attesa la messa in onda serale di Un posto al sole. Dopo gli stop per due episodi nelle scorse settimane dal 12 giugno, la serie torna in onda con la sua regolarità. Ma cosa ci fanno sapere gli spoiler?

Nelle puntate che vanno dal 19 al 23 giugno 2023, potremmo assistere ad un alleanza sconvolgente. Marina e Ida potrebbero diventare alleate distruggendo così la Martinelli. La Giordano, Lara e Roberto quindi si ritroveranno al centro di nuove dinamiche.

Un posto al sole anticipazioni dal 18 al 23 giugno 2023: Marina potrebbe allearsi con Ida

Tutto inizierà dal ritorno di Ida a Napoli. Lara è convinta che la donna sia sparita dalla sua vita e invece la giovane deciderà di tornare indietro e riprendersi il suo bambino. La perfida Martinelli spererà di poter portare avanti il suo piano diabolico ai danni di Roberto Ferri senza alcun tipo di interferenza, ma non sa che si sbaglia di grosso.

Sì, perché come detto in precedenza Ida rimetterà piede a Napoli: la donna non ha alcuna intenzione di arrendersi. E proprio nelle puntate che vanno dal 19 al 23 giugno che potrebbe accadere il colpo di scena. In seguito al ritorno in città di Marina, la donna potrebbe iniziare ad indagare sul conto della sua perfida nemica Lara e venire a conoscenza dell’esistenza di Ida nella sua vita.

Anticipazioni Un posto al sole: per Lara è arrivata la fine?

Con l’aiuto di Ida, Marina potrebbe scoprire finalmente quali sono i segreti della rivale. Se la Giordano in effetti davvero indagasse sul passato della nemica le basterebbe pochissimo per rovinarla.

La moglie di Ferri assieme alla vera madre di Tommaso potrebbero unire le forze e in tal modo allearsi per riuscire a mettere definitivamente “KO” la perfida Lara. Quest’ultima oltre a perdere il bambino e Roberto ricordiamo finirebbe direttamente in carcere.