Ylenia, Ylenia, Al Bano confessa dopo 30 anni: ‘E’ fuggita, diceva che volevo farle del male’

Prima della reunion avvenuta 8 anni fa, tra Al Bano e Romina Power ci sono state una serie di incomprensioni. Ricordiamo, infatti, che i due artisti si sono separati nel 2011 dopo una serie di contrasti.

Al centro delle polemiche soprattutto la sparizione della loro primogenita Ylenia Carrisi che aveva deciso di fare un viaggio negli Stati Uniti d’America. E proprio lì, precisamente a New Orleans che nel 1993 fece perdere definitivamente le sue tracce.

Al Bano e le confessioni chic su Romina Power e Ylenia

In un intervista realizzata tempo fa, la cantante statunitense ha fatto sapere che Ylenia non è mai andata d’accordo con il padre e proprio per questo motivo un giorno sarebbe andata via, per stare lontano da lui. In quegli anno, però, l’artista non è voluto passare come carnefice, dicendo, come tra l’altro ha ribadito anche adesso che il suo matrimonio con la power è finito per via della droga. Romina fumava marjuana e quando non era sotto effetto di stupefacenti il suo comportamento cambiava radicalmente.

Secondo il cantautore pugliese anche la scomparsa della figlia a che fare con questo mondo, dato che sempre secondo Al Bano è stata proprio la madre a portarla su questa strada. Stando alle parole di Al Bano, la sua ex era cresciuta in un ambiente in cui se ne faceva uso in modo naturale. Poi il racconto sulla figlia quando una volta prese un voto alto all’università perché si era fumata una canna.

La corsa folle di Ylenia e le parole rivolte al padre

Ritornando a poco prima della scomparsa di Ylenia, Al Bano ha rivelato di recente un particolare accaduto quando è andato in America a trovarla. Una sera, dice Carrisi che Ylenia era rientrata a casa “strana” e voleva uscire di nuovo. Carrisi fece di tutto per evitare che andasse via ma lei non volle saperlo.

Così, Ylenia lasciò l’abitazione e il cantante provo a correrle dietro. Ad un certo punto però Ylenia per non essere seguita ha iniziato ad urlare dicendo che un uomo voleva farle del male. Così le persone subito fermarono il padre pensando che quest’ultimo fosse un malintenzionato.