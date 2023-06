Grande spavento per Antonella Fiordelisi: scampata nella notte ad una tentata aggressione

Attimi di grande panico e terrore per Antonella Fiordelisi. L’ex concorrente del GF Vip si è ritrovata protagonista di un fatto gravissimo che ha voluto raccontare lei stessa ai suoi fan. La giovane salernitana ha spiegato di essere stata disturbata da un uomo ubriaco, che le si è avvicinato improvvisamente con una bottiglia rotta in mano.

Fortunatamente, ad aspettarla c’era il tassista, che è prontamente intervenuto per allontanare l’uomo in questione. “Mi si è avvicinato un barbone tutto ubriaco con una bottiglia rotta in mano. Per fortuna è venuto subito il taxista“, ha raccontato sui social.

Attimi di panico per Antonella Fiordelisi: l’ex vippona aggredita da un uomo

I numerosi fan dell’ex schermitrice si sono subito allarmati chiedendo i particolari e soprattutto cercando di capire se l’uomo le avesse fatto qualcosa. Nonostante lo spavento però l’uomo non le ha fatto nulla e la Fiordelisi è riuscita a tornare a casa tranquillamente.

A quanto pare, non è la prima volta che le succede una cosa del genere. Subito dopo, infatti, Antonella ha detto ai suoi followers di essere stata disturbata da un “pazzo” anche sotto la sua stessa casa di Milano.

Come stanno realmente le cose tra Antonella ed Eduardo

In questi giorni è circolata in rete la notizia di una crisi tra Eduardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L’influencer, infatti, attraverso dei sospetti movimenti social, avrebbe fatto capire di star vivendo un periodo di crisi con il fidanzato. Alcuni giorni fa, aveva pubblicato una frase che parlava del suo desiderio di essere valorizzata, la quale molti hanno interpretato come una frecciatina nei confronti dell’ex volto di Forum.

Questo anche perché, per la prima volta da quando sono usciti dal programma non si mostrano sui social assieme. Al momento non si sa cosa sia realmente successo, da un lato c’è chi l’accusa di essere falsa e di cercare un po di Hype, dall’altro invece c’è chi le disse di essere troppo lamentosa