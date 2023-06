Temptation Island Vip 2023: nel cast un ex scelta di Uomini e donne

Nuove indiscrezioni sul cast di Temptation Island 2023. Dopo il siluro da parte della produzione su l’ex gieffino Gianluca Costantino, ecco che è spuntata fuori un nuovo rumors che vede protagonista nel cast un ex scelta di Uomini e donne.

Stiamo parlando di Daniele Schiavon, noto al pubblico di Canale 5 per essere stato la scelta dell’ex tronista Giulia Quattrociocche. Il giovane dovrebbe essere tra i tentatori della nuova edizione del reality delle tentazioni, che prenderà inizio con la prima puntata nel prime time di Canale 5 il 26 giugno 2023.

Temptation Island 2023: nel cast un ex scelta di Uomini e donne

A lanciare la notizia sulla presenza di Daniele nel gruppo di tentatori è stato Alessandro Rosica. L’esperto di gossip ha rivelato che il suo amico Schiavon è uno dei single di questa edizione, definendolo il Can Yaman italiano.

Secondo quanto svelato in questi mesi, le coppie quest’anno dovrebbero essere tutte sconosciute ai telespettatori. Diversamente sembra invece il discorso per i tentatori e tentatrici, pare che tutti appartengono già al mondo dello spettacolo.

Che fine ha fatto Daniele Schiavon dopo l’addio con Giulia?

Ma che fine ha fatto Daniele Schiavon? Se questa indiscrezione si rivelasse vera, l’ex corteggiatore tornerà sul piccolo schermo come tentatore di Temptation Island. Si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 come corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

L’ex tronista rimase subito colpita da lui, tanto che alla fine decise lo volle al suo fianco. I due si sono conosciuti nel 2019 e dopo la scelta sono stati assieme pochi mesi nel 2020. All’epoca fu proprio il ragazzo ad annunciare la rottura.

Si è parlato poi di una gravidanza di lei dopo l’addio ma Schiavon per evitare pettegolezzi inutili è subito intervenuto spiegando che la ex aveva una relazione e che il figlio non era suo, come in molti stavano ipotizzando.