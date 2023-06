UnoMattina, Tiberio Tiberi accusato di bullismo dopo la lite con Ippoliti: chiesti provvedimenti e sospensione del conduttore

Nella puntata di domenica di UnoMattina dell’i 11 giugno 2023, è accaduto un fatto davvero surreale tra Tiberio Timperi e Ippoliti.

I due colleghi hanno avuto un dibattito in diretta che è terminato con l’abbandono di Gianni dallo studio e lo sgomento degli altri presenti.

UnoMattina: Tiberio Timperi accusato di bullismo, interviene il Codacons

Il tutto è partito da Timperi, che ha sbuffato mentre Ippoliti parlava della separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis durante la sua rassegna stampa settimanale. Da lì, è iniziato un duro scontro, terminato con l’uscita di Ippoliti dallo studio. Ebbene, la scena non è affatto piaciuto al Codacons, che ha accusato il conduttore di atteggiamenti riconducibili al bullismo.

Il Condacons, infatti, ha recentemente annunciato un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai, in cui viene espressamente chiesto un intervento contro Tiberio Timperi per la condotta avuta. Da Tiberio è arrivata oggi un esempio di cattiva televisione. Un esempio che si aggiunge al caso di bestemmia di qualche tempo fa ha fatto sapere il presidente.

L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come “Parliamo dopo, facciamo i conti dopo”, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore. Per questo motivo l’associazione ha deciso di intervenire ancora una volta chiedendo alla rete di sospendere il conduttore da Uno Mattina e prendere i dovuti provvedimenti sanzionatori.

Il caso della bestemmia e il silenzio della Rai

Nel 2014, Tiberio si è lasciato sfuggire ad una bestemmia sempre in diretta tv. In quel caso Il Codacons lo stesso è intervenuto chiededo provvedimento e mandando una multa di ben 25 mila euro alla Rai. Per il momento, dai piani alti di Viale Mazzini c’è ancora silenzio, e il Presidente attende una risposta. Dunque, non è chiaro se l’azienda deciderà di attuare dei provvedimenti nei confronti del presentatore, che dovrebbe presto salire al timone di Unomattina Estate al fianco di Serena Auteri