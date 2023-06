Uomini e donne, spunta un retroscena clamoroso: “Lite a microfoni chiusi, lui ci è andato pesante”

E’ da poco arrivato un nuovo retroscena su alcune protagonisti di Uomini e donne. A parlare in una recente intervista a Fralof, è l’ex cavaliere Ivan Di Stefano. Come in molti ricorderanno l’uomo ha preso parte al programma della De Filippi per poche settimane, lasciando poi il parterre.

In molti, ricorderanno anche che Ivan ha intrapreso una frequentazione con Gloria Nicoletti, conosciuta quando lei ha lasciato il trono over, dopo il rifiuto di Riccardo.

Uomini e donne: svelato un retroscena su due cavalieri

In questa intervista, Ivan non ha parlato solo della frequentazione con Gloria ma ha svelato anche un retroscena accaduto dietro le quinte di Uomini e donne. L’ex cavaliere ha risposto anche a delle domande su Armando Incarnato, che nel corso di questa edizione è stato sempre al centro di polemiche.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato di essere rimasto molto deluso da qualche collega’ nel dating show di Canale 5. Tra questi c’è Armando. Ivan ha spiegato che Armando “non saluta nessuno” e “fa il personaggio”. Secondo l’ex protagonista, incarnato si sentirebbe un vero e proprio Vip. “Ci siamo scontrati a microfoni chiusi. Lui ci è andato pesante, io per due minuti mi sono scordato chi sono e sono caduto nella trappola sua”

La breve frequentazione con Gloria Nicoletti

Ivan e Gloria si sono conosciuti quando la Nicoletti ha lasciato il programma per via di Riccardo. In questi giorni, Uomini e donne non stava andando in onda per via della morte di Costanzo. E in quel frangente entrambi si sono sentiti sui social.

“Con lei ci siamo frequentati una settimana ma non è scattata la molla e quindi abbiamo interrotto. Abbiamo fatto delle passeggiate, siamo stati a cena insieme ma ci sono state anche situazioni in cui non ci siamo capiti, ci sono stati dei battibecchi a livello mediatico”. Ora non c’è rapporto”.Insomma, tra i due non è finita benissimo