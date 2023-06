“Ricordati che non eri nessuno”: Mara Venier umiliata da un chiacchieratissimo giornalista, che affondo!

Bruttissimo affondo da parte di un giornalista nei confronti di Mara Venier. Tutto è accaduto dopo la diretta di domenica scorsa , dove la conduttrice veneta ha presentato lo stesso il suo programma, malgrado il grande lutto.

A criticarla ci ha pensato Emilio Fede, dove in una diretta Instagram, l’ex direttore del Tg4 ha commentato in modo tutt’altro che carino il discorso con cui la Venier ha chiuso la stagione del programma festivo di Rai Uno.

Emilio Fede critica Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In

In un video rimbalzato in rete si sente nitidamente il giornalista fare del sarcasmo sulla Venier. “Un’ultima puntata per me non facile”, ha scandito la ‘Zia’, in riferimento alla perdita del genero (marito di Elisabetta Ferracini), deceduto a 62 anni pochi giorni prima della messa in onda di Domenica In. Il giornalista sintonizzato sulla diretta della trasmissione, si è praticamente stizzato e non ha evitato nel dire il suo pensiero: “Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno”. Ma perchè queste parole?

Secondo Molti, Emilio Fede non ha apprezzato il modo in cui la Venier abbia messo del personale nella trasmissione, facendosi prendere troppo dalla situaizone. Ma non è tutto nel corso della sua gestione di Domenica In, diversi telespettatori non hanno apprezzato le sue interviste ritenute troppo egocentriche ed egoriferite. Nel caso però dell’ultima puntata del 2022/2023, nessuno, fortunatamente, si è azzardato a mettere in discussione il dolore provato per la perdita dell’affetto stretto. Nessuno tranne Fede.

Palinsesti Rai: Mara Venier resta al suo posto

Nelle ultime settimane, con il nuovo cambio Governo, ci sono stati diversi cambiamenti in Rai. A quanto pare, però, Mara Venier può dormire sogni tranquilli tanto che sia lei che la sua Domenica In sono stati già confermati nel palinsesto autunnale.

D’altronde come si poteva fare altrimenti dato che la Venier ormai non teme ascolti. Inoltre, la stessa conduttrice ha dato tutta la sua disponibilità nel tornare negli studi televisivi e quindi nulla cambierà. Infine, c’è da precisare che prima del suo ritorno nel programma la domenica di Rai Uno soffriva parecchio, prendendo batoste da Barbara D’urso.