Un posto al sole anticipazioni, colpo di scena: finalmente il momento che tutti attendevano!

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi giorni finalmente arriverà il momento più atteso da parte dei telespettatori. Nunzio e Rossella si baceranno.

Dopo un ultimo anno movimentato, la fine della relazione con Chiara e le accuse di Alice, per Nunzio ci saranno grandi novità e la storia d’amore con Rossella, l’amica di sempre, sarà una di queste. Novità in vista anche per altre coppie in UPAS. Ovvero Luca e Giulia e Niko e Manuela. Ecco tutti gli entusiasmanti dettagli!

Un posto al sole anticipazioni: scatta la passione tra Rossella e Nunzio

Come ben sanno i telespettatori di Un posto al sole, Nunzio e Rossella sono amici da sempre. I due ragazzi sono praticamente cresciuti insieme, senza considerare una breve parentesi in cui, si era già instaurata una relazione sentimentale. Nell’ultimo periodo, poi, abbiamo rivisto un feeling particolare che non è di certo passato inosservato. Anche Riccardo Crovi se n’è accorto. L’attuale compagno di Rossella ha, difatti, manifestato più volte la sua gelosia.

Nunzio, in un momento di particolare malinconia, richiamerà Chiara ma le cose, con la ragazza, non prenderanno la giusta piega sin da subito. Rossella, poi, inizierà a vedere Riccardo con altri occhi. Ecco perchè in una particolare situazione Rossella e Nunzio si avvicineranno, lasciandosi andare alla passione. Un avvicinamento di cui la ragazza, inizialmente, si pentirà ma che non le sarà per nulla indifferente.

Ecco le altre coppie che si formeranno nella soap

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che ci sarà un riavvicinamento non di poco conto anche tra Giulia e Luca. Per il primario del San Filippo, quindi, aperture sentimentali in vista, a pochi giorni dalla scoperta della malattia che lo affligge. Novità in arrivo anche per Eduardo.

Quest’ultimo farà il possibile per conquistare il cuore di Clara. Solo per Niko e Manuela per adesso sembra non esserci nessun futuro. Dinnanzi all’ingresso, nella vita della Cirillo, del bel Costabile, per Niko giungerà il momento di fare un passo indietro.