Eredità Silvio Berlusconi, è già guerra: Marta Cascina eredita un impero!

Con la morte dell’ex Premier adesso si apre un nuovo capitolo spinoso, che riguarda l’eredità. Silvio Berlusconi ha lasciato un impero, composto sia da una parte immobiliare che finanziario. Ovviamente, il Cav aveva già pianificato attentamente con i suoi legali ogni aspetto della successione. Il punto cruciale e delicato riguarda il controllo della Fininvest, la holding di famiglia che sovrintende al gruppo.

È la Fininvest che riscuote il tutto (Mediaset, Mediolanum, Mondadori, ecc.), li gestisce, li investe e poi distribuisce i profitti alla famiglia. Questo almeno è stato il modus operandi fino ad oggi. Ma cosa succederà da adesso in poi? E sopratutto Marta Fascina che fine farà?

A chi andrà adesso il patrimonio miliardario di Silvio Berlusconi?

Oggi 14 giugno si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Accanto alla bara oltre ai tanti esponenti politici, della tv e dello spettacolo ma anche dello sport la sua famiglia e la sua compagna. Secondo alcune indiscrezioni, il patrimonio dell’ex Premier verrà trasmesso agli eredi e il capitale ammonta attorno ai 4 miliardi di euro.

In una recente dichiarazione, la Fininvest ha sottolineato il “genio imprenditoriale” e la “straordinaria umanità” del fondatore, inoltre la stessa azienda ha fatto sapere che: “Questo patrimonio rimarrà alla base di tutte le nostre attività, che proseguiranno con una totale continuità in ogni ambito”.

Marta Fascino cosa eredita da Silvio Berlusconi

Quello che però resta da capire è cosa ne sarà di Marta Fascino, compagna di Silvio. I due non erano sposati ma qualche anno fa hanno ufficializzato il fidanzamento con una cerimonia. Durante gli ultimi periodi della vita di Berlusconi, la giovane 32enne è diventata un punto di riferimento importante anche per i figli del Cav. Soprattutto durante il ricovero dell’80enne dove le è stata accanto notte e giorno. Nonostante all’inizio la ragazza avrebbe avuto difficoltà nel farsi accettare con il tempo è riuscita a farsi apprezzare.

Ma cosa le aspetta adesso? Se nei giorni scorsi c’era l’ipotesi che per Marta non ci sarebbe stato spazio nel testamento, ora secondo le indiscrezioni l’ultima compagna dell’ex premier ed ex patron di Milan e Monza potrebbe vedersi riconoscere un’eredità da 100 milioni di euro, più la proprietà di una o due ville e la residenza nella casa di Arcore. Queste ultime indiscrezioni, salvo clamorose sorprese, terrebbero Fascina fuori da Fininvest.